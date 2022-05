Certains tweets méritent d’être partagés avec le public. Cependant, certains tweets sont mieux partagés avec seulement quelques personnes de confiance. C’est pourquoi le populaire réseau social de microblogging a annoncé ce mardi que l’application testait actuellement une fonctionnalité appelée « Cercle », qui permet à l’utilisateur de limiter le nombre de comptes qui peuvent voir, aimer et répondre à un tweet.

Avec la fonctionnalité « Cercle », les utilisateurs de Twitter ne seront plus obligés de tweeter à tous leurs abonnés ou au grand public à l’avenir, et s’ils veulent que leurs tweets soient privés, ils n’ont pas besoin de passer leurs comptes en mode privé — ce qui est une façon de garder vos tweets cachés du public.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.

We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.

Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp

