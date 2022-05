Instagram teste un flux plein écran à la manière de TikTok

Pour mieux concurrencer TikTok, Instagram s’inspire d’une fonctionnalité majeure de son rival. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, s’est emparé d’une autre plateforme de réseaux sociaux — Twitter — pour annoncer que le service appartenant à Facebook se dotera d’une expérience de visualisation « immersive » sous la forme de photos et de vidéos en plein écran directement dans le flux d’accueil d’Instagram.

Autrement dit, Instagram expérimente des flux d’accueil verticaux en plein écran.

Le flux d’accueil plein écran d’Instagram se trouvera lorsque vous lancerez l’application, tout en mentionnant que cette réorganisation est encore en mode test. Si vous disposez de la fonctionnalité, lorsque vous lancez l’application Instagram sur mobile, vous serez accueilli avec des vues en plein écran des photos et des vidéos (analogue à l’expérience lorsque vous lancez l’application mobile de son rival TikTok) pour rendre le contenu plus immersif.

« Au début de l’année, j’ai parlé de l’importance de la vidéo et de la messagerie pour l’avenir d’Instagram », a déclaré Mosseri dans un clip vidéo intégré à son message Twitter concernant cette annonce. « Nous faisons évoluer Instagram vers un endroit où la vidéo occupe une place plus importante dans l’expérience Accueil, où le contenu est plus immersif — il occupe une plus grande partie de l’écran ».

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

—Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022