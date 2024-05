Huawei Watch Fit 3 : Plus qu’une montre, un véritable coach de santé

Le Huawei Watch Fit 3 représente une refonte complète de la célèbre gamme de montres connectées de la marque chinoise, intégrant des avancées significatives en termes de suivi du sommeil, de surveillance de la fréquence cardiaque, et de fonctionnalités dédiées à la santé féminine. Ce nouveau modèle s’impose comme un compagnon de santé et de fitness incontournable.

Avec le Huawei TruSleep 4.0, la montre introduit une technologie de suivi du sommeil basée sur la science qui révolutionne l’analyse du sommeil. En effet, près de 49 % de la population mondiale est insatisfaite de son sommeil, et beaucoup souffrent de troubles du sommeil non diagnostiqués. La Fit 3 comble cette lacune en fournissant des analyses précises et des conseils personnalisés pour améliorer le sommeil, tout en détectant les premiers signes d’apnée du sommeil grâce à sa fonctionnalité de sensibilisation à la respiration pendant le sommeil.

Avant le coucher, la montre propose des rappels judicieux, aidant les utilisateurs à cultiver des habitudes de sommeil plus saines. Son mode sommeil minimise les perturbations, garantissant un repos ininterrompu. Le matin, les utilisateurs peuvent consulter les données détaillées du sommeil, notamment la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et la fréquence respiratoire, ce qui facilite une compréhension plus approfondie de la qualité du sommeil et de la santé.

Comme indiqué ci-dessus, les interruptions de la respiration pendant le sommeil peuvent être l’un des principaux symptômes de l’apnée du sommeil, une affection qui peut entraîner une somnolence diurne, un déclin de la mémoire et des troubles du système nerveux autonome.

Grâce à la technologie Huawei TruSeen 5.5, la Watch FIT 3 offre des analyses d’activités physiques précises et un suivi de santé continu. Elle utilise l’intelligence artificielle pour fournir des lectures précises de la fréquence cardiaque et identifie les anomalies telles que les battements prématurés et la fibrillation auriculaire, offrant ainsi des alertes de risque et des statistiques quotidiennes.

Suivi avancé du cycle menstruel avec la Huawei Watch Fit 3

La Huawei Watch Fit 3 est également équipé de fonctionnalités avancées de gestion du cycle menstruel, offrant un aperçu clair et accessible de la santé féminine. Avec des options pour enregistrer les symptômes et suivre l’intensité du flux et la douleur menstruelle, la montre aide les utilisatrices à gérer leur santé physique, adapter leurs routines et trouver un confort tout au long du mois.

Ce dispositif polyvalent ne se contente pas de suivre la santé physique mais devient un élément essentiel de la vie quotidienne des utilisateurs, leur permettant de surveiller et d’améliorer leur condition physique et leur bien-être général. Elle offre une résistance à l’eau de 5 ATM et une autonomie de 10 jours en utilisation normale ou de 7 jours en utilisation intensive. La charge rapide offre une journée complète d’autonomie après une charge de 10 minutes

La Watch Fit 3 est disponible en plusieurs coloris (noir, rose, vert, blanc lunaire, gris et blanc nacré) avec plusieurs options de bracelet (cuir, élastomère fluoré et nylon). Le modèle de base de la Huawei Watch Fit 3 sera vendu au prix de 159 euros, tandis que la variante avec bracelet en cuir sera vendue au prix de 179 euros.

Après avoir donné un premier avis sur la smartwatch, je ne manquerais pas de vous fournir un avis complet sur la smartwatch dans les prochains jours.