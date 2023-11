Elon Musk, propriétaire de X (anciennement Twitter), a dévoilé un projet de « mise à jour majeure » de l’algorithme de la plateforme. L’algorithme actuel met principalement en avant, dans le flux « Pour vous », les messages populaires et tendance du réseau élargi de l’utilisateur, en incorporant du contenu provenant de comptes connus et de ceux que l’utilisateur suit.

Cependant, l’annonce de Musk signale un changement vers un algorithme plus inclusif qui mettra en évidence les publications de comptes plus petits, élargissant ainsi l’exposition des utilisateurs au-delà de leur cercle social immédiat. Elon Musk a souligné que la prochaine mise à jour de l’algorithme visait à mettre en valeur les messages et les comptes des réseaux des utilisateurs qui vont au-delà de leur cercle d’amis et de personnes à suivre.

Cette démarche stratégique vise à faire découvrir aux utilisateurs de nouveaux comptes qui correspondent à leurs centres d’intérêt, mais qui auraient pu passer inaperçus. L’accent mis sur la diffusion de contenus provenant de créateurs plus modestes s’inscrit dans la vision plus large de Musk, qui souhaite transformer X en une plateforme de création solide.

L’objectif principal est de permettre aux créateurs de cultiver leur audience sur X et de monétiser ensuite leur contenu grâce à une combinaison de modèles de partage des revenus publicitaires et d’abonnement.

Elon Musk envisage une plateforme où les petits créateurs peuvent gagner en visibilité et entrer en contact avec un public plus large, favorisant ainsi un environnement propice à la créativité et à la découverte.

La déclaration d’Elon Musk à ce sujet se lit comme suit : « Une mise à jour majeure de l’algorithme de recommandation sera déployée dans les prochains jours. Elle permettra de faire apparaître des comptes et des posts plus modestes en dehors de votre réseau d’amis et d’abonnés. Comme toujours, cela sera mis en open source et fera l’objet d’une amélioration continue ».

A major update to the recommendation algorithm is rolling out over the next few days.

This will help surface smaller accounts and posts outside of your friend-follows network.

As always, this will be made open source and undergo continuous improvement.

—Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2023