Sonos Ace dévoilé : Détails et prix du casque sans fil attendu

Sonos semble être une nouvelle fois la victime de fuites avant le lancement d’un produit très attendu : cette fois, il s’agit de ses casques sans fil. Un revendeur allemand de pièces Sonos, Schuurman, a brièvement mis en ligne une page présentant le « Sonos Ace », nom supposé des nouveaux casques, accompagné de quelques photos et d’un prix de 403,58 euros, rapporte The Verge. Ce prix correspond aux précédentes rumeurs.

Les images montrent un casque noir portant le logo Sonos sur l’un des écouteurs, accompagné d’un étui de voyage, de deux câbles et d’un petit conteneur mystérieux, probablement destiné au rangement des câbles. Une autre image montre les écouteurs de côté, avec des boutons, dont un qui semble être un interrupteur coulissant à trois positions.

Les caractéristiques esthétiques du casque semblent inspirées par les produits d’Apple et de Sony. Le bandeau surdimensionné rappelle celui du AirPods Max d’Apple, tandis que la connexion unique pivotante entre le bandeau et les écouteurs est un design vu à la fois sur le AirPods Max et sur le dernier casque phare de Sony, le WH-1000XM5. Comme ces modèles, le casque Sonos semble uniquement se plier à plat pour le rangement et le transport.

La présence de deux câbles USB-C, dont l’un avec une connexion secondaire USB-C et l’autre avec une prise jack 3,5 mm, laisse supposer qu’il sera possible d’écouter de l’audio analogique via le port USB-C, comme c’est le cas pour d’autres marques. Reste à voir si le câble double USB-C sera uniquement pour la charge ou s’il permettra également la transmission de l’audio numérique via USB-C, à l’instar des Beats Solo et Studio Pro.

Le casque Sonos Ace sera étroitement intégré à l’écosystème audio de la maison de Sonos, permettant par exemple aux propriétaires de barres de son Sonos d’écouter l’audio de leur téléviseur depuis un casque. Cette intégration représente un avantage distinctif, mais il reste à voir si Sonos pourra rivaliser avec Apple, Sony, Sennheiser, et d’autres grands noms du marché en termes de qualité sonore et de fonctionnalités comme la réduction active du bruit.

Un lancement du Sonos Ace d’ici juin

Sonos a annoncé son intention de lancer un nouveau produit d’ici juin, et tout porte à croire que ce seront ces fameux casques. Si cette fuite s’avère exacte, cela confirmerait les spéculations. Ce mardi 7 mai, Sonos prévoit également de lancer une version remaniée de son logiciel ainsi qu’une nouvelle application Web. Il sera intéressant de voir si des références au « Sonos Ace » y seront cachées.

Le PDG Patrick Spence est convaincu que cette nouvelle catégorie de produits constituera une source de revenus significative, surtout après le ralentissement de la demande pour ses haut-parleurs.

Le site de Schuurman révèle également un autre produit à venir, la Sonos Roam 2, qui devrait être lancée dans les prochains mois. La première Roam, première enceinte véritablement portable de Sonos, a été bien accueillie, bien que certains utilisateurs aient signalé des problèmes de batterie à long terme. Peu d’informations sont disponibles sur le design de la Roam 2, qui semble identique à celui de la première génération.