Voici comment les tweets modifiés seront perçus par les autres utilisateurs sur Twitter

Le bouton d’édition de Twitter est un vieux pieu depuis très longtemps, mais il devient enfin officiellement une réalité. Et, Jane Manchun Wong, qui se donne pour mission de trouver les fonctionnalités cachées dans le code des entreprises, vient de nous donner notre premier véritable aperçu de ce à quoi il pourrait ressembler.

La nouvelle capture d’écran de Jane Manchun Wong montre à quoi ressembleront les tweets modifiés pour les autres utilisateurs du site Web de Twitter. Comme on peut s’y attendre, la partie édition est assez simple : vous appuyez sur un bouton appelé « Modifier Tweet » dans le menu contextuel déroulant, et vous pouvez alors éditer un tweet. Actuellement, il semble que vous disposerez de 30 minutes après la publication d’un tweet pour cliquer sur ce bouton.

the current unreleased version of Edit Tweet reuploads media (images, videos, GIFs, etc) instead of reusing them. an inefficient use of the bandwidth and media processing power, might be lossy too. plus it turns my video into an image (mishandling media type) pic.twitter.com/HjoIA0CZhO —Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2022

Dès lors, une fenêtre s’ouvrira avec l’ensemble du contenu original affiché devant vous, et vous pourrez publier ce que vous voulez — supprimer le tout et recommencer si vous le souhaitez. Ce n’est pas seulement pour les fautes de frappe.

Mais, comment les lecteurs peuvent-ils savoir si vous avez modifié vos tweets après coup et ce que vous avez modifié ? Là encore, c’est très simple. Sous le contenu tweeté, on peut voir une icône en forme de crayon à côté du mot « Modifié » pour indiquer qu’il ne s’agit pas du tweet original.

How an edited Tweet looks like on Twitter Web App: pic.twitter.com/boouYlvhA3 —Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2022

Selon un tweet ultérieur de Wong, il y aura une page d’historique des modifications afin que vous puissiez voir ce que les gens ont précédemment écrit. Et si vous lisez une ancienne version du tweet, il y aura un message indiquant que vous lisez une ancienne version du tweet.

How an old Tweet edit looks like on Twitter Web App: pic.twitter.com/CdPqhW99S8 —Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 2, 2022

Uniquement pour les utilisateurs Twitter Blue en premier lieu

Nous savons depuis le début du mois d’avril que Twitter travaille sur la possibilité de modifier les tweets, mais il a été dit que cette fonctionnalité était encore loin d’être disponible et que les utilisateurs de Twitter Blue n’y auraient accès que dans quelques mois. Le fonctionnement de cette fonctionnalité n’a pas encore été dévoilé, mais de plus en plus de détails ont filtré. À la mi-avril, par exemple, Alessandro Paluzzi a montré quelques captures d’écran de la nouvelle fonction d’édition après avoir fait de l’ingénierie inverse.

Lorsque la fonctionnalité sera plus aboutie et qu’elle sera disponible pour les utilisateurs de Twitter Blue, elle pourra être testée dans un contexte plus réel pour voir comment on peut en abuser. Après quelques ajustements supplémentaires, Twitter devrait se sentir prêt à mettre cette fonctionnalité à la disposition de tous ses utilisateurs.