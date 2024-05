Nintendo confirme le développement de la Switch 2 pour avant avril 2025

Nintendo a récemment annoncé des nouvelles très attendues par les utilisateurs de la console Switch, en parallèle avec la publication de ses résultats financiers de fin d’année. Nous avons entendu des rumeurs sur la Nintendo Switch 2 depuis plusieurs années maintenant, mais l’entreprise est restée largement silencieuse sur le sujet d’une successeure de la Switch originale.

Les choses changent aujourd’hui, puisque Nintendo a confirmé qu’une Switch 2 allait bel et bien voir le jour.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a confirmé que la successeure de la Nintendo Switch serait dévoilée avant avril 2025. Plus précisément, la nouvelle console sera annoncée « au cours de cet exercice fiscal », ce qui fixe la date limite au 31 mars 2025. Cette annonce coïncide avec les rumeurs concernant un lancement prévu pour le premier trimestre de 2025.

À propos de l’annonce de la Switch 2, Furukawa a déclaré :

Nous ferons une annonce concernant la successeure de la Nintendo Switch au cours de cet exercice fiscal. Cela fera plus de neuf ans que nous avons annoncé l’existence de la Nintendo Switch en mars 2015. Nous organiserons un Nintendo Direct en juin concernant la gamme de logiciels Nintendo Switch pour la seconde moitié de 2024, mais veuillez noter qu’il n’y aura aucune mention du successeur de la Nintendo Switch lors de cette présentation.

La société a également noté que la Switch originale a été annoncée en mars 2015. Bien sûr, la Switch n’a été réellement lancée qu’en mars 2017. Une annonce/révélation de la Switch 2 ne signifie donc pas nécessairement qu’un lancement est prévu dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Un Nintendo Direct le mois prochain, mais pour la Switch 2

Nintendo a également averti qu’elle tiendra un Nintendo Direct le mois prochain, mais a ajouté qu’elle ne mentionnera pas le successeur de la Switch pendant ce flux. Au lieu de cela, ce flux se concentrera sur les jeux à venir dans la seconde moitié de l’année.

Quoi qu’il en soit, nous sommes impatients de voir ce que Nintendo a dans ses cartons avec la Switch 2. Nous nous attendons à de nombreuses autres fuites avant l’annonce et le lancement de la console.

Par ailleurs, les prévisions de Nintendo indiquent un ralentissement anticipé des ventes de la console Switch, avec une projection de vente de 13,5 millions de consoles cette année, contre 15,7 millions d’unités vendues lors de l’exercice précédent. Le bénéfice net pour l’année à venir devrait également chuter de 39 %, accompagné d’une baisse prévue des revenus de 19 %.

Des ventes au ralenti

Les ventes de la console Switch ont considérablement diminué depuis leur pic en 2021, bien que le modèle OLED — la version la plus récente de cette console désormais proche de la décennie — ait connu une légère augmentation de 1,1 % des ventes d’une année sur l’autre. Le nombre d’utilisateurs de la plateforme reste cependant élevé, avec 123 millions de joueurs annuels enregistrés entre avril 2023 et mars 2024, le « plus haut niveau depuis le lancement de la Nintendo Switch », selon Nintendo.

Néanmoins, Nintendo n’abandonne pas la génération actuelle de consoles Switch. Dans ses prévisions, la société a déclaré qu’elle « essaierait de ne pas seulement placer un système dans chaque foyer, mais plusieurs dans chaque foyer, voire un pour chaque personne ».