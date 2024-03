X face à un déclin : Analyse des utilisateurs après l’ère Musk

Les analystes ont indiqué que le nombre d’utilisateurs quotidiens sur X est en baisse, plus d’un an après qu’Elon Musk a acquis la plateforme de réseaux sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. Depuis le changement de marque, le réseau social a connu de nombreux changements. Dans le cadre de son ambition de proposer une application pour tout, Elon Musk a contribué à l’arrivée d’un service d’abonnement et à la modification du système de vérification. Les appels audio ont été introduits, tandis que le chatbot IA Grok du milliardaire a également été mis à la disposition des utilisateurs premium.

NBC News a présenté les conclusions de deux cabinets d’études, ainsi que des rapports de X, sur le nombre d’utilisateurs. Le premier présente une ventilation détaillée des chiffres en baisse, mais le géant des réseaux sociaux a réagi de manière optimiste, suggérant que ses performances étaient à la hauteur.

En février de cette année, X comptait 27 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de son application mobile aux États-Unis, soit une baisse de 18 % par rapport aux 12 mois précédents, selon une étude de Sensor Tower, une société d’intelligence économique basée à San Francisco.

Cette étude indique que le nombre d’utilisateurs américains est resté stable ou a baissé chaque mois depuis novembre 2022, qui était également le premier mois complet de la propriété de Musk. Sur l’ensemble de la période de sa garde jusqu’en février, Sensor Towers a présenté une baisse de 23 % du nombre d’utilisateurs.

Globalement, la situation est presque aussi mauvaise, les utilisateurs actifs quotidiens de l’application mobile ayant été ramenés à 174 millions en février, soit une baisse de 15 % par rapport à l’année précédente, selon Sensor Tower.

X réagit aux rapports sur la baisse du nombre d’utilisateurs quotidiens

Abe Yousef, analyste principal chez Sensor Tower, a fourni d’autres informations sur le rapport de recherche.

À l’inverse, les plateformes rivales ont enregistré de modestes gains dans leurs bases d’utilisateurs mondiaux au cours de la même période, Snapchat bénéficiant d’une augmentation de 8,8 %, Instagram de 5,3 %, Facebook augmentant sa part de 1,5 % et TikTok enregistrant un gain nominal de 0,5 %.

Toutes les applications susmentionnées ont connu une baisse de leur nombre d’utilisateurs aux États-Unis, mais aucune n’a eu l’ampleur de la chute brutale de X.

Yousef a déclaré qu’elle avait « le déclin le plus important en termes d’utilisateurs actifs par rapport à ses pairs », ajoutant que « ce déclin des utilisateurs actifs de l’application mobile X peut être dû à la frustration des utilisateurs face à des contenus flagrants, à des problèmes techniques généraux de la plateforme et à la menace croissante des plateformes vidéo de courte durée ».

Pour défendre ses références, X a publié lundi un billet de défi mettant en doute les chiffres présentés par Sensor Tower. Elle a affirmé que la base mondiale d’utilisateurs était plus élevée que ce qui avait été indiqué, avec 250 millions d’individus utilisant le service quotidiennement, à travers le monde.

You’re absolutely right @XNews. 250 million people use X every day. 550 million people visit the global town square every month. On average, users spend 30 minutes a day on X. https://t.co/RoEX4RzIxL pic.twitter.com/L9mkoWll44 — Data (@XData) March 18, 2024

X dément !

Elon Musk avait indiqué en 2022, au moment de son rachat, que Twitter comptait environ 258 millions « d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables », ce qui correspondait à la mesure de l’entreprise à l’époque.

Une autre conclusion importante de Sensor Tower est que 75 des 100 principaux annonceurs américains ont quitté X depuis octobre 2022 pour aller dépenser ailleurs. À la fin de l’année dernière, lors d’une conférence à New York, Musk a dit aux annonceurs « d’aller se faire foutre », alors qu’il était accusé de chantage après avoir été pris dans une vague d’antisémitisme.