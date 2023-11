X réintroduit les titres d’articles dans les aperçus d’URL

La plateforme de réseaux sociaux d’Elon Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter et désormais rebaptisée X, revient à ses anciennes fonctionnalités en réintroduisant les titres d’articles dans les aperçus d’URL.

Cette décision fait suite à la décision de Musk de supprimer ces titres pour des raisons esthétiques, une décision qui a gravement affecté la convivialité de la plateforme et a laissé les utilisateurs sans contexte lorsqu’ils partageaient des liens.

L’annonce, faite par Musk lui-même sur son compte X mercredi, a dévoilé la prochaine mise à jour : les titres des articles seront désormais superposés à la partie supérieure de l’image dans les cartes URL.

In an upcoming release, 𝕏 will overlay title in the upper potion of the image of a URL card

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023