Elon Musk veut faire payer les comptes commerciaux/gouvernementaux sur Twitter

Alors que le futur propriétaire de Twitter, Elon Musk, s’apprête à donner une nouvelle direction au service de microblogging, nombre de ses 217 millions d’utilisateurs actifs souhaitent savoir ce qu’il compte en faire. Elon Musk est le genre de personne qui aime laisser les gens dans l’expectative. Il est donc difficile de dire ce qui va se passer (bien que la fonction d’édition, réclamée depuis longtemps, semble être une certitude).

Toutefois, dans un tweet adressé à ses 90 millions d’abonnés ce mardi, Musk a clairement indiqué qu’il souhaitait que le service reste gratuit pour les utilisateurs occasionnels, tout en ajoutant qu’il pourrait y avoir un « léger coût » pour les comptes commerciaux et gouvernementaux.

« Twitter sera toujours gratuit pour les utilisateurs occasionnels, mais peut-être un léger coût pour les utilisateurs commerciaux/gouvernementaux », a écrit Musk dans le tweet posté ce mardi 3 mai.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

