Google réinvente l’interaction avec Gemini, son Assistant avancé, à travers Chrome

Nous avons tous vu comment Microsoft a poussé Copilot à travers Windows et toutes ses applications de bureau et mobiles, et Google tente une stratégie analogue. L’assistant d’intelligence artificielle Gemini de Google a fait son apparition sur les smartphones pour remplacer Google Assistant.

Il est également disponible en version Web, le niveau le plus élevé de Google One permettant de débloquer le modèle « Gemini Advanced« , plus avancé. Désormais, vous pouvez lui parler de n’importe où dans Chrome.

Bien qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que Gemini atteigne sa pleine maturité, Google continue de faire progresser rapidement son produit grâce à des mises à jour itératives. La dernière en date inclut l’élargissement de la disponibilité de Gemini à davantage de langues et de pays, ainsi qu’une intégration accrue avec Google Chrome, simplifiant son accès.

L’une des innovations majeures annoncées est l’intégration de Gemini directement dans la barre d’adresse de Chrome, qui sert déjà de champ de recherche rapide.

Désormais, en tapant @gemini suivi de votre requête dans cette barre d’adresse, vous déclenchez automatiquement le chargement de l’application Web de Gemini avec votre réponse préparée.

L’application mobile Gemini, qui était déjà accessible dans 167 pays, voit son support linguistique considérablement élargi. Auparavant disponible principalement en anglais, japonais et coréen via Google Assistant sur Android ou dans un onglet dédié sur iOS, elle est maintenant accessible dans une gamme de langues beaucoup plus vaste incluant l’espagnol, le français, le portugais (y compris le brésilien), le chinois, l’italien, et l’allemand. Ce déploiement exclut le Royaume-Uni, l’EEE et la Suisse.

En complément de cette expansion, les Extensions Gemini (anciennement Extensions Bard) sont désormais disponibles dans toutes les langues et tous les pays supportés par Gemini. Ces extensions permettent à Gemini de récupérer des informations provenant d’autres applications et services Google. Par exemple, lors de la planification d’un voyage, Gemini peut trouver des dates dans Gmail qui conviennent à tous, rechercher des vols et des hôtels, et même trouver des vidéos YouTube pour aider à faire vos bagages, le tout dans une seule conversation.

Un accès simplifié à Gemini depuis Chrome

Ces mises à jour visent à rendre Gemini non seulement plus accessible, mais aussi plus intégré dans l’écosystème Google, facilitant une expérience utilisateur fluide et intuitive. Que vous utilisiez Android ou iOS, l’accès à Gemini s’élargit et se simplifie, promettant une assistance plus personnalisée et efficace.

Google continue de façonner Gemini pour qu’il devienne un assistant virtuel de premier plan, rivalisant avec les capacités actuelles du Google Assistant tout en introduisant des innovations distinctes qui maximisent l’utilisation des technologies d’IA avancées.