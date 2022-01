La fonctionnalité Flock de Twitter vous permet de partager des tweets avec des utilisateurs sélectionnés

Twitter teste actuellement une nouvelle fonctionnalité appelée Flock, qui vous permettra apparemment de tweeter aux personnes qui vous suivent dans un groupe fermé.

Les réseaux sociaux sont, par leur nature même, des expériences sociales largement partagées. Mais, il existe également des options disponibles sur différentes plateformes qui permettent de limiter qui peut voir ce que vous publiez. Sur Facebook, par exemple, il suffit de configurer votre audience de manière à rendre le contenu public — ce qui signifie que tout le monde peut le voir — ou à limiter la visualisation à un certain nombre de personnes nommées.

Sur Twitter, il n’y a pas beaucoup d’options lorsqu’il s’agit de contrôler qui peut voir vos tweets. À moins de bloquer des utilisateurs individuels ou de restreindre votre compte pour qu’il ne soit visible que par les personnes qui vous suivent, il s’agit d’une approche du tout ou rien — mais cela pourrait changer.

Tout comme Instagram dispose d’une fonctionnalité permettant de partager du contenu avec un petit groupe de personnes, nous savons depuis un certain temps que Twitter travaille sur quelque chose d’analogue. Vers le milieu de l’année dernière, nous avons appris l’existence des Amis de confiance — la version de Twitter des Amis proches d’Instagram — et maintenant davantage de détails ont commencé à émerger.

La première chose à noter est qu’il semble y avoir eu un changement de nom. La fonctionnalité, qui ne s’appelle plus Amis de confiance, semble désormais s’appeler Twitter Flock. Dans une capture d’écran partagée sur Twitter par le développeur mobile Alessandro Paluzzi, nous pouvons voir que le travail a sensiblement progressé :

#Twitter keeps working on the implementation of Twitter Flock (Trusted Friends) 👀 pic.twitter.com/roizS5K99K — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 14, 2022

La confidentialité au cœur de l’expérience

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran tirée de la version iOS de l’application Twitter, votre Flock est un groupe qui peut comprendre jusqu’à 150 personnes. Tout ce que vous publiez ou partagez avec votre Flock ne peut être vu que par ces personnes, et seuls les membres du Flock pourront répondre aux tweets.

La confidentialité est une caractéristique essentielle de Twitter Flock. Non seulement cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de limiter les personnes qui peuvent voir et interagir avec le contenu, mais Twitter précise également que « les personnes ne seront pas averties si vous les supprimez de votre Flock Twitter », ce qui permet d’éviter les explications maladroites !

Pour l’instant, Twitter ne dévoile rien de cette fonctionnalité. La société ne confirme ni n’infirme ce qu’est exactement Flock, et déclare à The Verge qu’elle « travaille toujours sur de nouvelles façons d’aider les gens à s’engager dans des conversations saines, et nous explorons actuellement des moyens de permettre aux gens de partager de façon plus privée ». L’entreprise poursuit : « Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager sur cette fonctionnalité pour le moment, mais nous pouvons confirmer que le nom “Twitter Flock” n’est qu’un espace réservé ».