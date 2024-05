Windows 11 : Nouveautés et pause des fonctionnalités de Copilot

Windows 11 continue d’évoluer avec le déploiement de la nouvelle version preview build 22635 dans le canal bêta. Cette mise à jour apporte une amélioration notable de l’Explorateur de fichiers, en introduisant la fonctionnalité d’onglets dupliqués.

Comme vous le savez peut-être, l’Explorateur de fichiers est ce que vous utilisez pour ouvrir des dossiers sur votre bureau, et Windows 11 a obtenu des onglets de style navigateur Web dans ces dossiers grâce à la première mise à jour majeure du système d’exploitation (fin 2022).

Désormais, les utilisateurs peuvent simplement cliquer avec le bouton droit sur un onglet existant et sélectionner l’option de duplication pour ouvrir une copie de cet onglet, facilitant ainsi la navigation dans plusieurs dossiers tout en conservant l’onglet original ouvert.

Parmi les autres améliorations apportées à l’Explorateur de fichiers, Microsoft a résolu un problème de fuite de mémoire lors de l’utilisation de dossiers ZIP, ainsi qu’un problème de grands espacements entre les icônes. De plus, un bug empêchant la recherche de fonctionner correctement du premier coup a été corrigé, renforçant ainsi la fiabilité globale de cette composante essentielle.

En parallèle, Microsoft a décidé de mettre en pause le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour Copilot, son assistant IA intégré à Windows 11.

Des fonctionnalités de Copilot en pause sur Windows 11

Après avoir expérimenté plusieurs nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité pour Copilot de se comporter comme une fenêtre d’application normale et une animation de l’icône dans la barre des tâches indiquant que Copilot peut aider avec le texte ou les images copiés, l’entreprise a choisi de peaufiner ces expériences suite aux retours des utilisateurs. Cette décision souligne l’importance de la subtilité dans l’intégration des aides visuelles et la nécessité de permettre aux utilisateurs de désactiver ces animations si désirées.

Ces ajustements dans le développement de Windows 11 témoignent de l’engagement de Microsoft à améliorer continuellement l’expérience utilisateur en tenant compte des feedbacks pour affiner ses innovations technologiques.

Le travail effectué sur l’explorateur de fichiers est réjouissant et devrait le rendre plus stable et plus fiable dans l’ensemble. Les onglets dupliqués sont également un raccourci utile à introduire, et n’ont été repérés que récemment, cachés dans les versions de test, de sorte que Microsoft a agi assez rapidement pour introduire officiellement ce changement.