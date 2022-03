Apple explique pourquoi le Mac Studio équipé du M1 Ultra pèse 1 kg de plus

Le Mac Studio est disponible en deux versions, l’une avec la même puce M1 Max que celle utilisée dans les modèles MacBook Pro 2021 et l’autre avec une puce M1 Ultra, c’est-à-dire deux puces M1 Max interconnectées qui fonctionnent comme une seule puce.

À la suite de l’événement Peek Performance de cette semaine, les spécifications techniques d’Apple pour le Mac Studio ont été publiées, et il y avait une curiosité — la version M1 Ultra du Mac Studio est plus lourde d’un kilogramme que la version M1 Max, et on ne savait pas pourquoi. Apple a fourni une explication à The Verge, et il s’avère que les deux machines ont une configuration thermique différente.

Le refroidissement est crucial pour le petit facteur de forme du Mac Studio. Selon Apple, le M1 Ultra est équipé d’un module thermique en cuivre, tandis que le M1 Max a un dissipateur thermique en aluminium. Le cuivre est plus lourd que l’aluminium, d’où la différence de poids. Le Mac Studio M1 Max pèse 2,7 kg, tandis que la version M1 Ultra pèse 3,6 kg.

Ils sont équipés de la même alimentation de 370 W. Le poids supplémentaire est dû au fait que M1 Ultra a un module thermique en cuivre plus grand, alors que M1 Max a un dissipateur thermique en aluminium.

Le choix du métal peut faire une grande différence dans la capacité à transférer cette chaleur loin des composants électroniques sensibles. Le cuivre n’est pas nécessairement meilleur que l’aluminium (la conception joue également un rôle important), mais il est fréquemment utilisé dans les configurations de refroidissement de PC plus agressives et pourrait aider Apple à faire tourner les ventilateurs moins souvent.

Un fonctionnement silencieux

Les différentes configurations de gestion thermique ne sont pas une surprise étant donné la puissance du M1 Ultra par rapport au M1 Max standard. Le M1 Ultra comprend un CPU de 20 cœurs et un GPU de 64 cœurs, soit le double de la puissance de calcul du M1 Max.

Malgré la puissance de la puce, Apple a déclaré que le Mac Studio est capable de fonctionner silencieusement, grâce à une architecture qui fait entrer l’air par les canaux de circulation d’air situés sur le fond à l’aide de ventilateurs double face et le fait sortir par des perforations supplémentaires à l’arrière du châssis.