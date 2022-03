Le nouvel iPhone SE (2022) d’Apple sera doté d’une batterie plus endurante

L’iPhone SE 2022 est un savoureux mélange d’un ancien châssis et des composants modernes et rapides, avec une poignée de nouvelles astuces à la clé. Mais l’un des principaux domaines d’amélioration que les potentiels acheteurs attendaient est l’autonomie de la batterie. Eh bien, Apple a répondu à cette attente, en augmentant la longévité de la batterie et sa capacité également.

D’après la page officielle du produit, l’iPhone SE de troisième génération peut tenir 15 heures en lecture vidéo, tandis que l’iPhone SE de 2020 pouvait tenir 13 heures en lecture vidéo locale. En ce qui concerne le streaming, Apple affirme que l’iPhone SE 3 peut tenir 10 heures, alors que son prédécesseur n’en tenait que 8. La durée de lecture audio sur une seule charge est également passée de 40 heures à 50 heures cette année.

Le communiqué de presse d’Apple ne mentionne que « l’allongement de l’autonomie » et l’attribue à des facteurs tels que la chimie de la batterie de nouvelle génération, une intégration plus étroite avec iOS 15 et la puce A15 Bionic en son cœur. Il n’y a aucune mention explicite d’une augmentation de la capacité réelle de la batterie.

Mais selon The Verge, Apple a déclaré aux journalistes lors d’une séance d’information que la batterie de l’iPhone SE 3 est physiquement plus grande.

Comme d’habitude, Apple n’a pas révélé la capacité réelle de la batterie en mAh, mais un démontage permettra de percer le mystère dans les semaines à venir. Il est toutefois évident que la batterie de l’iPhone SE (2022) est toujours plus petite que celle de l’iPhone 13 mini, qui est censée durer jusqu’à 17 heures en lecture vidéo locale et 13 heures en streaming vidéo.

Une bonne nouvelle

Il est intéressant de noter que l’iPhone SE de dernière génération est physiquement plus grand que l’iPhone 13 mini, mais que sa batterie est toujours plus petite, même s’il ne bénéficie pas d’atouts qui consomment de l’énergie, comme la prise en charge de la 5G mmWave, un écran plus dense en pixels et une caméra plus puissante. Néanmoins, c’est un soulagement que l’iPhone SE (2022) soit toujours une amélioration par rapport à son prédécesseur dont l’autonomie laissait beaucoup à désirer.

Grâce à une batterie plus grande, à l’arrivée de la 5G, à une puce plus rapide et à un verre plus résistant, le prix de départ de l’iPhone SE de troisième génération est également passé à 529 euros. Pour les personnes qui ne sont pas gênées par son design vieillot, son écran LCD à faible résolution et sa volonté de fermer les yeux sur les alternatives Android, l’iPhone SE 3 est un smartphone convaincant à ce prix.