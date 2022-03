Une grande amélioration de la recherche dans Windows 11 est à venir

Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité de Windows 11 appelée « Search highlights ». Son but est de mettre en évidence le contenu frais dans l’interface de recherche, y compris non seulement les illustrations, mais aussi les anniversaires, et le contenu qui a du sens pour chaque utilisateur. Peut-être cela justifiera-t-il que Microsoft exige que tout le monde soit en ligne lorsqu’il installe Windows 11.

Les faits marquants seront actualisés tous les jours, et Microsoft indique que, par défaut, la nouvelle interface comprendra également l’accès aux fichiers et aux applications les plus récents que vous avez utilisés sur l’appareil.

En d’autres termes, l’interface de recherche évolue pour devenir plus proche d’un menu Démarrer qui a plus de sens à l’avenir, d’autant plus qu’elle aide à trouver certaines choses beaucoup plus facilement et rapidement.

« La boîte de recherche dans Démarrer et Rechercher sera périodiquement mise à jour avec du contenu, y compris des illustrations amusantes, qui vous aideront à en découvrir davantage, à être connecté et à rester productif. Ces indices dans la boîte de recherche vous donnent un aperçu de ce qui vous attend dans la maison de recherche. Les faits marquants de la recherche présenteront des moments notables et intéressants, comme des vacances, des anniversaires et d’autres moments éducatifs dans le temps, à la fois dans le monde et dans votre région. Vous trouverez un contenu riche et audacieux dans la page d’accueil de la recherche qui met en évidence ce qui est spécial aujourd’hui », explique Microsoft.

Si vous ne voulez pas accéder aux faits marquants de la recherche, la fonction peut être désactivée. Les utilisateurs de Windows peuvent aller dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Paramètres de recherche > Afficher les faits marquants de la recherche pour désactiver ou activer la fonction.

Également disponible sur les appareils Windows 10

En outre, l’expérience peut être encore plus avancée et personnalisée en utilisant les comptes professionnels et scolaires. « En vous connectant avec votre compte professionnel ou scolaire, la recherche devient votre guichet unique pour les fichiers et les contacts de votre organisation grâce à Microsoft Recherche. Les faits marquants de la recherche présenteront les dernières mises à jour de votre organisation et suggéreront des personnes, des fichiers, etc. Explorez les fichiers qui peuvent vous intéresser ou parcourez le tableau des personnes de votre organisation. Comme toujours, il suffit de commencer à taper pour trouver tout ce qui concerne votre organisation, au bout de vos doigts, grâce à la recherche », explique Microsoft.

Outre Windows 11, Windows 10 sera également doté de ces fonctions de recherche, promet Microsoft. La fonctionnalité sera d’abord disponible dans le canal Release Preview, mais pour l’instant, aucune indication n’est disponible quant à la date à laquelle les premiers Insiders seront en mesure de l’essayer.