Sans surprise, Samsung était le roi des dispositifs pliables en 2021

Il n’est pas vraiment surprenant que Samsung soit en tête du marché des smartphones pliables. Pourtant, les chiffres de sa domination peuvent vous surprendre.

En effet, Samsung était, est et restera probablement le fabricant numéro un d’appareils pliables, d’autant plus que l’entreprise détient actuellement une part de marché qui semble imbattable.

Selon l’analyste en affichage Ross Young, Samsung a représenté pas moins de 88 % de tous les dispositifs pliables (foldables) vendus l’année dernière, contre 86 % en 2020. En d’autres termes, Samsung a consolidé sa position sur le marché et a même augmenté sa part de marché pour une domination totale, malgré le fait qu’il y avait plus de concurrence l’année dernière.

Samsung enjoyed an 88% share of foldable smartphone shipments in 2021, up from 86% in 2020 and had the top two best-selling models and four of the top five. https://t.co/rtn7Y0Vs3y —Ross Young (@DSCCRoss) February 21, 2022

Bien sûr, ce n’est pas comme si l’entreprise avait trop de concurrents dans la catégorie des appareils pliables. Mais, d’un autre côté, cette énorme part de marché montre que Samsung est un leader en termes d’innovation, d’autant plus que ses principaux rivaux, dont Apple, ne semblent pas forcément intéressés par l’exploration de ce facteur de forme.

Samsung a fabriqué deux des modèles de smartphones pliables les plus vendus l’année dernière, et quatre des cinq premiers. Ross n’a pas été révélé quels étaient ces modèles, mais on peut deviner les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Samsung ne veut pas s’arrêter là

Les Sud-Coréens ont promis de poursuivre leurs investissements dans ce domaine, le facteur de forme pliable devant finalement faire son apparition sur des appareils plus abordables. « À mesure que les consommateurs prennent conscience de l’incroyable potentiel des foldables, l’intérêt pour cette catégorie ne cessera de croître. Avec toute une série d’innovations qui devraient faire leur apparition jusqu’aux consommateurs dans les années à venir, Samsung continuera à mener la catégorie des appareils pliables avec une technologie encore plus pionnière. Pour atteindre cet objectif, Samsung investit massivement dans la R&D tout en collaborant ouvertement avec des développeurs d’applications et des partenaires industriels tel que Google », explique l’entreprise.

« Depuis des années, Samsung et Google collaborent pour rendre l’expérience pliable évolutive en fournissant aux développeurs Android le framework et les ressources nécessaires. En 2021, les entreprises ont annoncé des lignes directrices pour la création d’applications pour les appareils à grand écran et pliables, en s’appuyant sur le travail de Google pour optimiser ses applications les plus populaires — telles que Gmail, YouTube, Duo et Maps — pour les facteurs de forme pliables. À l’avenir, Samsung continuera à travailler avec ses partenaires et les développeurs pour développer des technologies qui orienteront l’avenir de l’industrie mobile ».

Les prochains smartphones pliables seront annoncés cette année, très probablement au cours de l’été.

La concurrence est là… mais en Chine

Malheureusement, certains constructeurs chinois qui ont sorti leurs appareils pliables les limitent à la Chine. OPPO a sorti un très bon appareil pliable, le Find N, mais il n’est toujours pas disponible dans le monde entier. Il en va de même pour le Honor Magic V, le concurrent du Galaxy Z Fold 3 de Honor.

Même le Huawei Mate X2 n’est pas vraiment disponible (bien que le Huawei P50 Pocket ait été lancé en dehors de la Chine récemment), tandis que le Xiaomi Mi MIX Fold est toujours limité à la Chine. Xiaomi, Vivo, OPPO, Google, Huawei et d’autres entreprises devraient présenter leurs appareils pliables en 2022.

Espérons que davantage de smartphones pliables seront proposés à l’échelle mondiale. Samsung a vraiment besoin de concurrence dans ce marché.