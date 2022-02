Google avait annoncé que les utilisateurs de Stadia pourraient rejoindre des streamers et d’autres gamers en appuyant simplement sur un bouton, qui serait placé sur les flux en direct de YouTube. Cela fait plus d’un an, et ce bouton est introuvable, et Google a fermé le studio interne de développement de jeux Stadia.

Aujourd’hui, un streamer a découvert que Twitch a ajouté un bouton « Play on Luna » aux jeux pris en charge, permettant aux joueurs de lancer des titres directement depuis la plateforme de streaming.

Le bouton « Play on Luna » a été repéré par Vet Cloud Gaming sur YouTube, comme le souligne 9to5Google. Il n’est pas surprenant qu’Amazon ait commencé à intégrer sa propre plateforme de cloud gaming Luna à la plateforme de streaming la plus populaire au monde, à savoir Twitch. Bien que le bouton puisse être un moyen pratique de sauter directement dans un jeu intéressant que vous avez trouvé sur Twitch, il y a encore beaucoup de limitations à Luna qui rendent le processus de saut et de jouer à un jeu plus difficile qu’il ne devrait être.

L’intégration n’apparaît actuellement que pour les utilisateurs qui se sont déjà inscrits à Luna, et elle encouragera probablement davantage de personnes à essayer et à s’inscrire au service de jeu Luna d’Amazon.

Amazon a initialement teasé l’idée de l’intégration de Twitch à la fin de l’année 2020, lorsqu’elle a déclaré : « À l’intérieur de l’expérience Luna, les joueurs verront les flux Twitch pour les jeux du service, et depuis Twitch, ils pourront instantanément commencer à jouer aux jeux Luna ».

Il semble qu’Amazon et Twitch aient eu besoin de deux ans pour arriver au point où la fonctionnalité peut enfin être déployée pour les abonnés payants. L’intégration de Stadia de Google avait l’air assez analogue, et elle aurait permis aux utilisateurs de YouTube et aux streamers d’interagir avec leur public, et aux utilisateurs de rejoindre le jeu du streamer, afin de rendre toute l’expérience de visionnage de jeux plus engageante et interactive.

Amazon Luna n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et, bien qu’il soit prévu de l’étendre à d’autres régions, on ne sait pas quand cela se produira et la nouvelle fonctionnalité n’est donc disponible que pour les abonnés américains.