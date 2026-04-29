Samsung pourrait préparer l’un des changements visuels les plus importants de ses Galaxy S depuis plusieurs générations. Selon une fuite venue de Corée du Sud, la série Galaxy S27 pourrait déplacer son bloc photo arrière afin de libérer de l’espace pour des aimants Qi2 intégrés.

Galaxy S27 : Un design devenu signature… mais contraignant

Depuis plusieurs années, Samsung mise sur une disposition verticale des capteurs photo, devenue une sorte d’identité visuelle pour ses Galaxy S. Le problème, c’est que cette architecture occuperait une zone critique à l’arrière du téléphone, là où devrait se loger l’anneau magnétique nécessaire à une vraie compatibilité Qi2.

L’objectif ne serait donc pas seulement esthétique. Le redesign servirait surtout à intégrer des accessoires magnétiques sans coque : chargeurs, batteries, portefeuilles ou supports à fixation rapide.

Le vrai MagSafe façon Samsung ?

Jusqu’ici, Samsung a avancé prudemment sur le Qi2, en s’appuyant surtout sur des coques compatibles. Avec le Galaxy S27, la marque pourrait enfin passer à une intégration native, plus proche de l’expérience MagSafe d’Apple.

Cela changerait beaucoup de choses au quotidien. Un Galaxy compatible Qi2 avec aimants intégrés deviendrait plus simple à aligner sur un chargeur, plus stable avec une batterie externe et plus ouvert à tout un écosystème d’accessoires.

Une décision encore suspendue aux coûts

La fuite reste toutefois prudente. Samsung étudierait ce changement, mais pourrait le retarder pour contenir les coûts de R&D et éviter une refonte trop lourde.

Si le projet aboutit, le Galaxy S27 marquerait une vraie rupture : non pas parce qu’il changerait simplement de look, mais parce que son design serait dicté par une nouvelle logique d’usage. Après des années de continuité, Samsung semble comprendre que l’arrière d’un smartphone n’est plus seulement une surface photo : c’est aussi une interface pour tout un écosystème magnétique.