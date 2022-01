Le Huawei P50 Pocket et le Huawei P50 Pro arrivent en France !

Le quatrième smartphone pliable de la société, le Huawei P50 Pocket, est lancé dans le monde entier, et est rejoint par le Huawei P50 Pro. Je vais aborder les deux modèles, mais commençons par le P50 Pocket. Vous avez peut-être déjà tout lu à son sujet, c’est simplement parce qu’il a été annoncé en Chine à la fin du mois de décembre 2021, et à ce moment-là, il n’était pas clair si le smartphone arriverait dans le monde entier.

Huawei affirme maintenant que le P50 Pocket fera l’objet d’un lancement international en deux versions. Le Huawei P50 Pocket standard coûtera 1 299 euros, tandis que l’édition Premium avec un design spécial coûtera 1 599 euros. Son principal rival, le Samsung Galaxy Z Flip 3, de forme analogue, commence à 999 euros et est livré avec l’accès aux services de Google et toutes les applications du Google Play Store.

Le lancement mondial du P50 Pocket n’apporte pas de changement dans les spécifications, ce qui signifie qu’il utilise toujours le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Il reste très performant, mais à l’intérieur du Pocket, on retrouve uniquement un modem 4G et non un modem 5G. Ceci mis à part, le P50 Pocket a beaucoup de choses à son actif.

Il s’ouvre pour montrer un écran OLED de 6,9 pouces avec un ratio d’aspect 21:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis qu’à l’extérieur se trouve un petit, et plutôt mignon, écran de couverture circulaire de 1,04 pouce sous le module de caméra. Tout comme le Z Flip 3, l’écran de couverture rond affiche les notifications et permet aux utilisateurs d’accéder à certains services rapidement et facilement, sans avoir besoin de déplier l’appareil. De plus, les utilisateurs peuvent appliquer une gamme de thèmes vibrants et personnaliser l’écran de couverture de leur P50 Pocket en fonction de leurs besoins.

Le P50 Pocket reprend le design à double anneau de la série P50. Au-dessus de l’écran rond se trouve la configuration à trois caméras du smartphone. Il se compose d’une caméra principale de 40 mégapixels, d’une caméra grand-angle de 13 mégapixels et d’une caméra Super Spectre de 32 mégapixels. Il dispose d’un mode Fluorescence inhabituel, où les couleurs sont accentuées pour un look très différent, et permet de capturer des contenus et des détails invisibles à l’œil humain.

En ouvrant le clapet du smartphone, on découvre l’écran intérieur de 6,9 pouces du pliable. Il s’agit d’un écran OLED qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, une densité de pixels de 442 ppp et un ratio 21:9. Huawei affirme que la toute nouvelle charnière multidimensionnelle du P50 Pocket est une mise à niveau totale par rapport à son prédécesseur et présente un rayon plus court. La société ajoute qu’il n’y a désormais aucun espace entre les deux parties de l’écran. Le smartphone a une épaisseur de 15,2 mm lorsqu’il est plié et de seulement 7,2 mm lorsqu’il est déplié. Il pèse environ 190 g.

Parmi les autres caractéristiques, citons une batterie de 4 000 mAh avec charge rapide SuperCharge de 40 W, la reconnaissance faciale, un capteur d’empreintes digitales, et le choix entre une finition blanche ou une édition spéciale Premium en or.

Le Huawei P50 Pro arrive aussi

Le Huawei P50 Pocket n’est pas le seul smartphone que Huawei lance sur le marché mondial. Vous vous souvenez du Huawei P50 Pro ? Il a été annoncé en juillet 2021 et arrive maintenant en dehors de la Chine. Le Huawei P50 Pro coûtera 1 299 euros. Les spécifications sont les mêmes que le modèle révélé l’année dernière, et il est également alimenté par un processeur Snapdragon 888 avec 4G. L’air de famille entre le P50 Pro et le P50 Pocket est évident lorsque vous regardez l’inhabituel module de caméra circulaire.

Les smartphones de la série P de Huawei sont axés sur la photographie et les fonctionnalités de la caméra, et oui, vous l’avez deviné, le dernier P50 Pro est également livré avec un certain nombre de nouveaux ajouts dans le même segment. Avant de passer à la caméra et aux spécifications, apprenons-en davantage sur l’écran et le design du P50 Pro. À l’avant, le P50 Pro est doté d’un grand et magnifique écran OLED incurvé en 3D de 6,6 pouces. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, et bénéficie d’une couverture complète de la large gamme de couleurs P3 avec des capacités HDR.

À l’arrière, le P50 Pro présente le même design à double anneau que le P50 Pocket. Les doubles anneaux portent les multiples objectifs et capteurs de la caméra du smartphone, tels que le multi-spectre à 10 canaux. Huawei estime que la structure à double anneau du P50 Pro est un classique instantané qui symbolise les possibilités infinies de la caméra du smartphone. Le Huawei P50 Pro est également certifié IP68 pour sa résistance à la poussière et à l’eau.

Le Huawei P50 Pro est doté d’un système à quatre caméras. Cette configuration contient une caméra principale à ouverture f/1,8 de 50 mégapixels, un capteur de caméra f/1,6 de 40 mégapixels « True-Chroma », une caméra ultra-large f/2,2 de 13 mégapixels avec un FoV de 120 degrés, et le capteur téléphoto f/3,5 de 64 mégapixels. Le smartphone dispose d’un zoom jusqu’à 200x et Huawei affirme que les prises de vue jusqu’à 100 fois le zoom sont incroyablement claires.

Le capteur de la caméra « True-Chroma » apporte la plus grande précision de couleur possible au smartphone de la série P, selon Huawei. La société affirme que le nouveau capteur crée des images qui reflètent ce qui est vu par l’œil humain. Huawei affirme que le P50 Pro est doté du meilleur système de caméra jamais installé sur un smartphone de la série P. À part cela, le P50 Pro propose également l’enregistrement vidéo 4K, le Super HDR, le time-lapse 4K et le cinemagraph AI.

Malheureusement, le smartphone est livré avec seulement 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Disponibles dès aujourd’hui

Les deux smartphones utilisent le logiciel HarmonyOS propre à Huawei et ne sont pas livrés avec Google Mobile Services ou Google Play. Au lieu de cela, ils utilisent la Huawei App Gallery et une sélection d’applications Huawei pour couvrir les éléments essentiels comme la navigation. Bien que la quantité et l’utilité des applications disponibles se soient améliorées, les applications de grands noms, y compris de nombreux réseaux sociaux, sont toujours absentes.

Huawei indique que le P50 Pro et le P50 Pocket sont disponibles dès aujourd’hui à la vente en France.