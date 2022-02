by

by

La série Call of Duty ferait une pause en 2023

La série Call of Duty ferait une pause en 2023

Depuis 2005, un nouveau titre Call of Duty est sorti chaque année, mais cela va apparemment changer l’année prochaine. Bloomberg a annoncé aujourd’hui que 2023 serait la première année sans sortie de la série Call of Duty en deux décennies. De nombreuses raisons sont invoquées pour expliquer ce retard, notamment le fait que le dernier opus n’a pas répondu aux attentes et que l’accent a été mis sur un titre gratuit.

« La société repousse la sortie du jeu après que le dernier opus de la série n’ait pas répondu aux attentes, ce qui a conduit certains dirigeants à penser qu’ils introduisaient de nouvelles versions trop rapidement », rapporte Bloomberg. « La décision n’est pas liée à l’accord de vente d’Activision à Microsoft Corp. pour 69 milliards de dollars ».

Il est précisé que Activision travaille sur des projets à venir pour combler le vide laissé par cette absence de Call of Duty. L’un de ces titres est un nouveau jeu Call of Duty dont la sortie est prévue à l’automne et qui, selon Bloomberg, recevra des mises à jour constantes de son contenu.

Il y a aussi un titre free-to-play en préparation qui sera lancé en 2023. Le développeur Treyarch aurait décidé de se concentrer sur ce projet au lieu de travailler sur le prochain titre principal. Cette nouvelle orientation free-to-play découle du succès de Call of Duty : Warzone et de décevantes ventes de Call of Duty : Vanguard.

Bloomberg rapporte que le succès de Warzone et la sortie consécutive de Vanguard ont conduit « les dirigeants à soupçonner qu’il avait été cannibalisé par le jeu de l’année précédente ».

Une première en 20 ans !

Activision a fait l’objet d’un examen minutieux en raison d’une action en justice intentée par la Californie, selon laquelle la société aurait encouragé une culture de « harcèlement sexuel constant », et de protestations de la part de ses employés, dont certains travaillent sur Call of Duty. Microsoft a annoncé en janvier qu’il avait conclu un accord pour acquérir la société pour 68,7 milliards de dollars, bien que l’accord ne devrait pas être conclu avant l’exercice 2023 de Microsoft, qui commence en juillet.

Si les choses semblent gravées dans le marbre, l’acquisition par Microsoft de la société mère de Call of Duty, Activision, pourrait changer les plans du prochain titre principal après la finalisation de l’accord à l’été 2023. Microsoft a précédemment indiqué que la série resterait sur les plateformes non Xbox à l’avenir.