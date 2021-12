La prochaine série Find X de OPPO pourrait s’appeler Find X5 et avoir trois modèles

Qualcomm a dévoilé sa plateforme Snapdragon 8 Gen 1 et nous avons vu des marques de smartphones se précipiter pour lancer des appareils avec cette plateforme. Xiaomi, Realme, Motorola, iQOO de Vivo, et OPPO ont tous promis des flagships avec cette plateforme. Motorola a été le premier, et Xiaomi a suivi avec sa série Xiaomi 12. Les flagships de Realme et iQOO arriveront début janvier avec la nouvelle plateforme, il ne reste plus que OPPO et ses prochains flagships.

En effet, la marque chinoise a promis d’apporter sa série Find X avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 au premier trimestre de 2022. Aussi, deux semaines plus tard, MediaTek a confirmé qu’un autre appareil de la série apportera un Dimensity 9000. Nous pouvons déjà énumérer deux versions distinctes, mais un nouveau rapport suggère qu’il y en aura trois.

La série Find X d’OPPO a toujours été unique. La dernière génération Find X3 Pro a apporté une caméra microscopique unique avec elle. Selon les rumeurs, OPPO travaille sur le smartphone de la prochaine génération de la série OPPO Find X et au lieu de l’appeler Find X4, les fuites suggèrent que OPPO l’appellera OPPO Find X5.

Alors que la société a déjà annoncé qu’un modèle OPPO Find X5 sera alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen1 et un autre sera alimenté par le Dimensity 9000 de MediaTek, Digital Chat Station a révélé que la gamme contiendrait, en fait, trois modèles. Le chipset du troisième smartphone est encore inconnu.

Il est intéressant de noter que la source a également révélé que la série de smartphones s’appellera Find X5 et non Find X4. C’est probablement dû au fait que le numéro 4 est considéré comme un mauvais présage en Chine — la même raison pour laquelle nous n’avons jamais vu un OnePlus 4. Le Find X5 de nouvelle génération est considéré comme une mise à niveau minimale par rapport à la série Find X3. Le smartphone se targuerait de n’avoir que des composants internes améliorés et une vitesse de chargement plus rapide, sans changement de design.

Un autre smartphone pliable à venir

OPPO a présenté son premier smartphone pliable, le OPPO Find N, au début du mois. Le smartphone d’OPPO prétend disposer d’une meilleure charnière par rapport à la série Galaxy Z Fold, ce qui se traduit par moins de plis sur l’écran, selon OPPO. Cependant, il semble qu’un seul pliable ne soit pas suffisant pour OPPO.

Selon la même fuite, OPPO travaille également sur un smartphone à écran pliable « à charnière horizontale » qui concurrencerait le Huawei P50 Pocket récemment lancé et le Galaxy Z Flip 3 de Samsung. On ne sait pas grand-chose sur le smartphone pliable à clapet de OPPO pour le moment, mais nous nous attendons à ce que plus d’informations fuient dans les prochains jours.