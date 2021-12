Le OnePlus Nord 2 CE retardé jusqu’en février 2022

Plus tôt ce mois-ci, de nouveaux rendus très nets ont révélé le design du OnePlus Nord 2 CE 5 G qui a fait l’objet de nombreuses fuites. Cette deuxième itération de l’édition Core devait arriver à temps pour le CES 2022 en janvier, mais le dernier rapport de l’informateur Yogesh Brar, relayé par 91mobiles, suggère que le OnePlus Nord 2 CE ne verra pas le jour avant février.

Également connu sous le nom de OnePlus Ivan, le OnePlus Nord 2 CE, sera lancé en Inde et en Europe avec un prix rumeur autour de 299 euros. Certaines des spécifications du smartphone ont déjà fuité, révélant quelques améliorations clés par rapport au précédent modèle.

Le chipset Dimensity 900 5G fera son apparition dans le Nord 2 CE (qui, selon certains experts techniques, sera une amélioration par rapport au Snapdragon 750G du premier OnePlus Nord CE), aux côtés d’une dalle OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz.

La configuration de la mémoire comprend deux versions — une variante de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une autre qui augmente le stockage à 256 Go tout en gardant la quantité de RAM inchangée.

La batterie devrait être une cellule de 4 500 mAh supportant la charge rapide Warp 65W de OnePlus.

3 caméras à l’arrière

En ce qui concerne la caméra, la rumeur veut que le OnePlus Nord 2 CE soit équipé d’un triple système de caméra à l’arrière, composé d’un capteur principal OmniVision de 64 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. Les fonctions de selfie sont déléguées à une caméra frontale de 16 mégapixels, qui réside dans une découpe au centre de l’écran.

Pour la sécurité, il pourrait être doté d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. Il est également prévu qu’il dispose d’une prise audio de 3,5 mm. Cependant, il est probable qu’il dispose d’un curseur d’alerte. Il pourrait être proposé dans des couleurs comme le noir et le vert.