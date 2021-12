Le Realme GT 2 Pro 5G établit un record de référence dans un benchmark

Il est possible que vous ne soyez pas familier avec Realme, un fabricant de smartphones chinois qui est l’une des marques de l’écurie appartenant à BBK Electronics avec OPPO et OnePlus. Realme a un modèle phare en route appelé le GT 2 Pro, et ce qui le distingue des autres smartphones haut de gamme n’est pas ses spécifications, mais la sensation de l’appareil. Le châssis du smartphone est composé d’un matériau biopolymère écologique fabriqué à partir de pâte à papier.

Selon Engadget, l’appareil a une sensation satisfaisante et Realme a obtenu la certification internationale de durabilité et de carbone (ISCC) pour prouver que le matériau, surnommé « Paper Tech Master Design », est respectueux de l’environnement. Le Realme GT 2 Pro devrait être présenté le 4 janvier 2022.

Le smartphone a été certifié par la TENAA, qui est l’équivalent chinois de la FCC. Il existe deux modèles différents, RMX3300 et RMX3301, le premier étant le modèle qui a obtenu le feu vert de la TENAA. Il arbore un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 3 216 x 1 440 pixels et est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1. Il existe deux options de mémoire (8 Go/12 Go de RAM) avec trois options de stockage (128 Go/256 Go/512 Go).

Les précédents tests de benchmarks ont révélé que le smartphone sera livré avec Realme UI 3.0 au-dessus d’Android 12. Les tests tels que AnTuTu, et Geekbench (ainsi qu’une image fuité de l’écran À propos du smartphone) montrent qu’il y aura une variante avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage. À l’arrière, vous trouverez une paire de caméras de 50 mégapixels avec une caméra de 2 mégapixels susceptible d’être un capteur de profondeur ou une caméra Macro pour les gros plans extrêmes.

Lorsque le RMX3300 a été soumis sur AnTuTu, le smartphone, piloté par le chipset Snapdragon 8 Gen. 1, a établi un nouveau score record de 1 025 215 points. Le précédent leader d’AnTuTu était le smartphone de jeu Black Shark 4 S Pro de Xiaomi qui avait produit un score AnTuTu moyen de 875 382 points. Mais le Realme RMX3300 semble être le nouveau champion.

L’un des capteurs de 50 mégapixels sera utilisé par la caméra primaire tandis que le second sera utilisé pour une caméra ultra-large de 150 degrés. À l’avant se trouvera un capteur de 32 mégapixels. Deux cellules seront utilisées pour créer une batterie d’une capacité d’environ 5 000 mAh et une précédente certification 3C en Chine a mentionné que le smartphone supportera une charge de 65 W. Il y a également des spéculations sur le fait que l’appareil supporterait une charge de 125 W, mais cela n’a pas été confirmé.

Un lancement prochainement

La certification TENAA fait état d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour le GT Pro 2 et le smartphone devrait prendre en charge la connectivité 5G. Il y a quelques jours, le fondateur et PDG de Realme, Sky Li, est allé sur son compte Twitter pour partager des images du GT 2 Pro Master Edition. Dans le tweet, le dirigeant a écrit « Être convivial ne suffit pas, et realme innove constamment pour contribuer à l’environnement en étant écologique ».

Au cours du deuxième trimestre de cette année, Realme s’est glissé dans la liste des six premiers fabricants de smartphones au niveau mondial en expédiant 15 millions d’unités au cours du trimestre. Le taux de croissance annuel s’est élevé à 135,1 %. Pour gravir un autre échelon, Realme devra peut-être doubler ses expéditions, car Vivo a devancé l’entreprise avec des expéditions de 32,5 millions d’unités pour les trois mois terminés en juin.