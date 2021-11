MediaTek se lance dans les flagships avec la puce Dimensity 9000 de 4 nm

MediaTek a officiellement annoncé un nouveau processeur, le Dimensity 9000, une puce phare destinée aux smartphones haut de gamme équipés de la 5G. Cela peut ne pas sembler être une grande affaire, mais croyez-moi, ça l’est. Ce nouveau chipset vient changer plusieurs choses, car c’est le premier processeur de TSMC à utiliser un processus de 4 nm, et c’est aussi le premier processeur à utiliser la nouvelle architecture Armv9, avec les CPU Cortex-X2 et plus encore.

C’est officiel. Le premier processeur de 4 nm est déjà officiel et provient de TSMC. Le nouveau Dimensity 9000 a été créé à l’aide de la dernière architecture de classe 4 nm, qui est le processus de fabrication de puces le plus avancé et le plus économe en énergie à ce jour.

C’est également la première puce à utiliser les nouveaux processeurs et GPU de l’architecture Armv9 pour offrir des performances inégalées : un seul cœur de performance Cortex-X2 cadencé à 3,05 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et quatre cœurs d’efficacité Cortex-A510 cadencés à 1,8 GHz. Le GPU, quant à lui, est un Arm Mali-G710 à 10 cœurs, ainsi que l’APU de cinquième génération de MediaTek avec six cœurs au total pour le traitement de l’IA (qui, selon la société, offre quatre fois plus de performances et d’efficacité énergétique par rapport à sa génération précédente).

La nouvelle puce embarque également un puissant processeur d’images et la prise en charge d’impressionnants capteurs photo HDR, ce qui lui donne la possibilité de capturer des vidéos 4K HDR sur trois capteurs photo simultanément tout en étant très efficace sur le plan énergétique. Et pour rendre les choses encore plus impressionnantes, cette puce est la première à prendre en charge les caméras d’une résolution de 320 mégapixels.

Le Dimensity 9000 de MediaTek est également doté d’un processeur IA de 5e génération qui permet d’obtenir les meilleures performances en matière de multimédia, de jeux, de caméras et d’expériences vidéo sociales. Et si vous aimez les jeux, vous recevrez également le dernier processeur graphique Arm Mali-G710 dans un ensemble qui introduit également un nouveau SDK de ray tracing pour permettre aux développeurs d’apporter de nouvelles techniques graphiques et des améliorations visuelles à leurs jeux, ainsi que la prise en charge de l’affichage full HD+ à une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz (en supposant que votre smartphone dispose d’un capteur capable de filmer à ce niveau), capable de transférer des données à 9 gigapixels par seconde.

Focus sur la connectivité

Comme on peut s’y attendre pour une puce de smartphone moderne, la prise en charge de la 5G est également renforcée. La puce Dimensity 9000 est la première puce à intégrer le seul modèle de smartphone 5G avec la norme 3GPP Release-16, qui amplifie les performances sub-6GHz, les rendant plus rapides que tout ce que vous avez connu. Toutefois, la nouvelle puce reste à la traîne par rapport à ses concurrents en n’offrant qu’une prise en charge intégrée de la 5G à moins de 6 GHz, sans la norme mmWave plus rapide.

De plus, la connectivité Wi-Fi bénéficie également d’améliorations, ce qui rend le streaming média, la vidéoconférence et l’expérience de jeu meilleurs. En effet, le Dimensity 9000 prétend être le premier smartphone à prendre en charge le Bluetooth 5.3 et fonctionnera également avec le Wi-Fi 6E.

La concurrence arrive

Il est probable que MediaTek ne restera pas longtemps seul lorsqu’il s’agira d’utiliser les dernières technologies Arm — Qualcomm, par exemple, devrait annoncer un successeur à sa puce Snapdragon de nouvelle génération lors de son sommet annuel Snapdragon Tech Summit le 30 novembre. Mais même si MediaTek trouve que le Dimensity 9000 est simplement dans la même catégorie que ce que Qualcomm annonce cette année, au lieu d’un bond en avant, c’est une grande victoire pour MediaTek, qui a largement été à la traîne jusqu’à présent.

MediaTek a longtemps fait figure d’outsider en ce qui concerne les principaux appareils Android, mais le Dimensity 9000 montre qu’elle cherche enfin à être réellement compétitive. La question est maintenant de savoir si les fabricants de smartphones sont prêts à la rejoindre.