Voici tous les smartphones Snapdragon 8 Gen 1 confirmés, mais où est Samsung ?

Qualcomm a annoncé le processeur pour smartphone Snapdragon 8 Gen 1, le successeur de la puce Snapdragon 888 que l’on trouvait dans de nombreux smartphones de pointe l’année dernière. Cette puce est remarquable non seulement pour son immense puissance et sa nouvelle nomenclature, mais aussi pour ce qu’elle signifie pour l’avenir de la photographie sur smartphone.

Le monde du mobile est très enthousiaste à propos du Snapdragon 8 Gen 1, et nul doute que vous l’êtes aussi. Quand aurons-nous la chance de l’essayer dans un nouveau téléphone ? Sans surprise, les fabricants sont désireux de nous informer des prochains flagships équipés de ce processeur, et des annonces ont déjà été faites.

Voici une liste de toutes les entreprises qui travaillent déjà avec Qualcomm pour utiliser le Snapdragon 8 Gen 1, mais étonnamment, Samsung en est actuellement absent.

Xiaomi

Les prochains smartphones de la gamme Xiaomi 12 utiliseront la plateforme Snapdragon 8 Gen 1, selon le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, qui a publié une vidéo sur Twitter. Le message traduit indique que la série Xiaomi 12 sera la première annoncée avec la nouvelle puce, et les rumeurs lient la révélation à un événement le 12 décembre, mais rien n’a encore été rendu officiel.

.@Qualcomm has always been one of the most important partners of Xiaomi. Today I’m proud to announce that after months of joint effort between Xiaomi and Qualcomm, Xiaomi 12 Series will be the world’s first smartphones powered by the new @Snapdragon 8 5G Gen 1 mobile platform. pic.twitter.com/U7l3BytRce — leijun (@leijun) December 1, 2021

La série 12 est le premier appareil phare de Xiaomi à ne pas utiliser la marque Mi, qui a été présente pendant 11 générations de smartphones haut de gamme de la société.

Motorola

Motorola dévoilera au moins un nouveau smartphone équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 1 le 9 décembre, selon une image de teasing partagée sur le compte officiel Weibo de la société en Chine. On ne sait pas encore si le smartphone sera également commercialisé à l’international.

Baptisé Edge X30, il pourrait s’agir d’une collection de nouveaux appareils, un peu comme l’actuelle série Moto Edge 20 de milieu de gamme.

OnePlus

OnePlus utilisera le processeur Snapdragon 8 Gen 1 dans ses futurs smartphones, selon le fondateur Pete Lau. Il a partagé la nouvelle sur sa page officielle sur le réseau social Weibo, affirmant que les, « nouveaux produits de prochaine génération » de la marque utiliseront la plateforme. Cependant, il n’a pas mentionné le nom des appareils — bien que nous puissions supposer qu’il fait référence à la série OnePlus 10 — ou quand les smartphones pourraient arriver.

OPPO

OPPO a rapidement annoncé que le Snapdragon 8 Gen 1 sera utilisé dans un nouveau smartphone phare à venir au cours des trois premiers mois de 2022. La société n’a pas révélé le nom du nouveau smartphone, mais il est possible que l’appareil remplace le Find X3 Pro dans la gamme de OPPO, car il a été lancé au début du mois de mars 2021.

Realme

Realme utilisera la plateforme Snapdragon 8 Gen 1 dans un nouveau smartphone à venir dans sa gamme croissante Realme GT. La société a annoncé que le prochain Realme GT 2 Pro utilisera la puce. C’est la première fois que Realme utilisera le nom Pro sur un modèle de la série GT, et il a été décrit comme son « smartphone phare le plus premium » par le fondateur et PDG de Realme, Sky Li, sur Twitter.

GT 2 Pro – that’s how we are going to name our first and most premium flagship phone. Always feel great to deliver something new and exciting to users worldwide. #realmeGT2Pro pic.twitter.com/ngX5VI409S — Sky Li (@skyli_realme) November 29, 2021

Le smartphone n’a pas été officiellement révélé et Realme indique qu’il n’est en développement que depuis quelques mois. La société n’a pas encore fourni de date de lancement approximative pour le GT 2 Pro. Cependant, un rendu pourrait nous avoir donné un premier aperçu du design du smartphone, qui rappelle le Google Pixel 6 Pro et l’ancien Google Nexus 6 P.

Beaucoup d’autres sont à venir, mais qu’en est-il de Samsung ?

Qualcomm a listé Sony, Vivo, ZTE, Sharp, Redmi, Nubia, Honor, Black Shark, et IQOO en plus des entreprises mentionnées ci-dessus comme partenaires, et déclare que les appareils avec le Snapdragon 8 Gen 1 arriveront de plusieurs d’entre eux d’ici la fin de l’année 2021.

Cependant, la plus grande surprise est peut-être l’absence du nom de Samsung, bien qu’il soit un partenaire de longue date de Qualcomm, et l’un des premiers à lancer des smartphones avec la puce Snapdragon 888. Le plan pour le processeur du Galaxy S22 reste inconnu à l’heure actuelle.