OnePlus retire la mise à jour buggée OxygenOS 12

OnePlus a publié la mise à jour OxygenOS 12 basée sur Android 12 pour les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro cette semaine, mais la société l’a déjà retirée suite aux rapports de bugs et de problèmes des utilisateurs.

Si OnePlus a décidé de fusionner son OxygenOS avec ColorOS de OPPO, l’une des premières choses qui ont agacé de nombreux utilisateurs de OnePlus 9 et 9 Pro est que la mise à jour Android 12 est très coloré ColorOS. Bien que ce soit plus une question de goût et non un problème en soi, la fusion de la base de code pourrait être l’une des raisons pour lesquelles la mise à jour est truffée de bugs.

« Nous sommes conscients des problèmes causés par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe logicielle est en train de les corriger », a déclaré OnePlus dans une déclaration à Android Police. « Nous allons suspendre cette mise à jour logicielle et déployer une nouvelle itération dès que possible ».

La version a été largement critiquée. Android Police l’a qualifiée de « tout simplement horrible », soulignant la nécessité de basculer les paramètres pour que l’affichage 120 Hz fonctionne à nouveau et que certains menus « plantent carrément » comme exemples de problèmes.

En effet, la liste est assez longue et certains de ces problèmes incluent un écran qui n’utilise pas le taux de rafraîchissement maximal, des menus qui se plantent, des problèmes de connectivité mobile, la disparition des applications Appareil photo ou Téléphone, un mode de remplissage automatique cassé et un gestionnaire de tâches qui ne ferme pas toutes les applications.

Un déploiement d’Android 12 assez difficile

Apparemment, OnePlus n’est pas le seul à avoir eu un déploiement difficile d’un système d’exploitation basé sur Android 12. One UI 4 de Samsung, basée sur Android 12, a commencé à être déployé sur les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 cette semaine, mais il est apparemment assez bogué. Les propres smartphones Pixel de Google n’ont pas connu un déploiement sans heurts, car les utilisateurs ont signalé des problèmes de connectivité apparemment causés par un bug dans Android 12.

On ne sait pas encore quand la nouvelle mise à jour de OxygenOS 12 de OnePlus sera disponible. Si vous avez déjà mis à niveau votre OnePlus 9 ou 9 Pro (comme moi) vers Android 12 et que vous n’en êtes pas satisfait, vous pouvez revenir à l’ancienne version OxygenOS ou, alternativement, vous pouvez essayer de réinitialiser votre téléphone en usine pour une expérience comparativement stable.