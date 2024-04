Chrome repousse encore le remplacement des cookies par Privacy Sandbox

Google travaille sur un remplacement des cookies de suivi des tiers dans les navigateurs Web, appelé Privacy Sandbox, mais le déploiement a été retardé à plusieurs reprises. Aujourd’hui, Google interrompt à nouveau le déploiement.

Les cookies de suivi tiers posent des problèmes de confidentialité et de sécurité, en particulier lorsqu’ils sont utilisés pour la publicité en ligne. C’est pourquoi Google a introduit Privacy Sandbox dans la mise à jour Chrome 115 de l’année dernière.

Privacy Sandbox est un ensemble d’API Web destinées à remplacer tous les cas d’utilisation des cookies de suivi, tout en offrant une confidentialité et une sécurité au moins légèrement meilleures. Il est issu d’une proposition antérieure de Google, Federated Learning of Cohorts (FLoC), qui a fait l’objet de nombreuses critiques et a ensuite été retravaillée pour devenir l’API Topics pour le Privacy Sandbox.

Google a précédemment annoncé que les cookies de suivi de tiers seraient désactivés pour 1 % de tous les utilisateurs de Chrome au cours du premier trimestre 2024, avec un plan éventuel pour désactiver complètement les cookies de tiers en faveur du Privacy Sandbox. Toutefois, le secteur de la publicité sur le Web n’est pas encore totalement satisfait du Privacy Sandbox, et l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) s’est plainte qu’il ne protégeait pas suffisamment la vie privée des utilisateurs.

Google suspend la fermeture des cookies de suivi de tiers dans Chrome. L’entreprise a déclaré dans un communiqué : « Nous reconnaissons qu’il existe des défis permanents liés à la conciliation des réactions divergentes de l’industrie, des régulateurs et des développeurs, et nous continuerons à collaborer étroitement avec l’ensemble de l’écosystème. Il est également essentiel que la CMA dispose de suffisamment de temps pour examiner toutes les preuves, y compris les résultats des tests de l’industrie, que la CMA a demandé aux acteurs du marché de fournir d’ici la fin du mois de juin. Étant donné ces deux considérations importantes, nous n’achèverons pas la suppression des cookies tiers au cours de la seconde moitié du quatrième trimestre ».

Outre Privacy Sandbox, Microsoft travaille sur son API

Microsoft Edge élimine également progressivement les cookies de suivi de tiers, bien que Microsoft travaille sur sa propre API de sélection des publicités pour la remplacer, au lieu d’utiliser la technologie Privacy Sandbox de Google.

Le navigateur Safari d’Apple ne bloque pas totalement les cookies de suivi, mais il impose des limites plus strictes à leur comportement, notamment en supprimant les données locales inutilisées au bout d’une semaine. Les cookies de suivi intersites sont désactivés par défaut dans Mozilla Firefox.