Les couleurs et les options de stockage du Galaxy S22 ont été dévoilées

Samsung est prête à lancer ses nouveaux appareils phares sur le marché. Le géant coréen organiserait deux événements l’année prochaine, l’un en janvier pour lancer le très attendu Galaxy S21 FE et l’autre en février pour lancer la série S22. Et même si cela ne fait qu’un mois que les premières rumeurs du Galaxy S22 ont commencé à circuler, nous avons obtenu un certain nombre d’informations considérables concernant le prochain flagship de Samsung.

Le rapport d’aujourd’hui provient de Snoopy, un informateur sur Twitter, qui a révélé les options de stockage et de couleur du Samsung Galaxy S22.

Selon la source, le Galaxy S22 sera disponible dans les configurations suivantes :

Galaxy S22

8 Go de RAM (LPDDR5X)

128 Go ou 256 Go de stockage interne

Couleurs : Or rose, Vert, Noir, et Blanc

Galaxy S22+

8 Go de RAM (LPDDR5X)

128 Go ou 256 Go de stockage interne

Couleurs : Or rose, vert, noir et blanc

Galaxy S22 Ultra

12/16 Go de RAM

128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne

Couleurs : Rouge foncé, Noir et Blanc

Pas de version de 1 To

Avec le lancement d’une variante de stockage de 1 To de l’iPhone 13, la rumeur voulait que Samsung introduise également l’option de stockage de plus grande capacité dans sa gamme phare. Cependant, si l’on en croit la rumeur de Snoopy, Samsung ne proposera pas de variante de stockage de 1 To dans la gamme Galaxy S22.

Les précédentes rumeurs ont indiqué que Samsung équipera l’appareil avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200 (selon la région). Il est également prévu que Samsung introduise la gamme phare à un prix analogue à celui de la série S21. Et bien sûr, l’élément phare sur le prochain flagship de Samsung est le début du S Pen dans la gamme Galaxy S.