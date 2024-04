Accueil » Confusion clarifiée : Le mystérieux modèle A015 appartient à CMF by Nothing

Confusion clarifiée : Le mystérieux modèle A015 appartient à CMF by Nothing

Confusion clarifiée : Le mystérieux modèle A015 appartient à CMF, non à Nothing

Il n’y a jamais de pénurie de rumeurs et de fuites dans la nature concernant les nouvelles technologies, et aujourd’hui n’est certainement pas une exception. Récemment, un numéro de modèle a été découvert pour un nouveau smartphone Android. Alors que certains rapports affirmaient que ce numéro de modèle appartenait au Nothing Phone (3), il s’avère qu’il s’agit en fait d’un autre téléphone à venir fabriqué par CMF.

Revenons un peu en arrière pour expliquer la confusion qui règne derrière cette histoire. Le numéro de modèle A015 a été découvert par Android Headlines, et comme vous pouvez le voir dans l’extrait ci-dessous, la marque attribuée au numéro de modèle était Nothing. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir du Nothing Phone (3), dont le nom de code serait Tetris. Cependant, il y a quelque chose qui cloche dans le numéro de modèle.

Le Nothing Phone original portait le numéro de modèle A063, tandis que le Phone (2) portait le numéro de modèle A065. Par conséquent, le numéro de modèle A015 n’a pas beaucoup de sens pour un successeur du Phone (2).

Peu de temps après la découverte, cette confusion a été dissipée lorsque le numéro de modèle A015 est apparu sur le site de certification BIS. D’abord repéré par 91mobiles, le BIS répertorie le A015 comme appartenant à la sous-marque CMF de Nothing.

Cette information est bien sûr assez surprenante étant donné que CMF s’est jusqu’à présent concentré sur des produits technologiques plus abordables tels que les écouteurs et les smartwatches.

Le premier smartphone de CMF by Nothing

Jusqu’à présent, CMF by Nothing a sorti des produits bon marché comme les écouteurs et les smartwatches. Cet appareil serait la première incursion de la marque dans le domaine des smartphones.

Avec le Nothing Phone (2a) dans la nature, on ne peut s’empêcher de se demander si CMF ne risque pas d’être moins cher que le smartphone abordable de Nothing. La marque pourrait toutefois éviter cette situation en limitant la sortie de l’appareil à certains marchés. Il est possible que, comme le Nothing Phone (2a) est considéré comme un smartphone de milieu de gamme, le CMF Phone pourrait viser le marché des smartphones bon marché de moins de 300 euros et ainsi ne pas cannibaliser sa propre marque.