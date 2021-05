Test du OnePlus 9 Pro : voici le véritable flagship de 2021 !

Il n’y a pas moyen de le contourner : le nouveau OnePlus 9 Pro est l’un des meilleurs smartphones Android de ces derniers temps. Le nouveau fleuron met lourdement l’accent sur sa caméra et son écran, et si le premier répond à certaines des critiques les plus dures pour les précédents fleurons de OnePlus, le second n’est qu’une évidence pour un smartphone de 2021.

En effet, le OnePlus 9 Pro revient à l’essentiel et offre une expérience de caméra remaniée qui est à peu près égale à celle des derniers smartphones Galaxy et iPhone. L’écran est également l’un des plus beaux sur un smartphone contemporain, introduisant quelques premières qui deviendront très certainement des normes de l’industrie dans un proche avenir. De plus, OnePlus étant parmi les pionniers de la charge rapide, il n’est pas surprenant que le smartphone soit équipé de solutions de charge filaire et sans fil exceptionnellement rapides.

Cependant, l’autonomie de la batterie n’est pas si bonne, et le prix va certainement rebuter certains fans de OnePlus qui vivent encore en 2016 et ne peuvent pas digérer l’augmentation lente mais régulière des prix. En effet, la version de base du OnePlus 9 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage commence à 919 euros, tandis que la version 12 Go de RAM/256 Go de stockage est proposée à 999 euros. Pour être parfaitement honnête, le OnePlus 9 Pro vaut clairement ce prix, alors ne laissez pas les détracteurs de OnePlus minimiser les avancées matérielles et logicielles qui ont justifié les dernières augmentations de prix.

Pour résumer, le OnePlus 9 Pro est un smartphone exceptionnel qui met en avant le meilleur d’Android à l’heure actuelle.

Dans la boîte on retrouve :

OnePlus 9 Pro

Adaptateur électrique de Warp Charge 65

Warp Charge de type-C vers câble de type-C

Guide de démarrage rapide

Lettre de bienvenue

Consignes de sécurité et carte de garantie

Autocollant LOGO

Étui

Protecteur d’écran

Éjecteur de tiroir de carte SIM

OnePlus 9 Pro : design

Le OnePlus 9 Pro n’est pas un grand écart par rapport aux derniers smartphones de la société, et si vous possédez un smartphone de la société depuis le OnePlus 7, vous ne serez pas particulièrement surpris par le design. Il a l’air premium, et lorsque vous manipulez l’appareil, vous allez grandement apprécier sa qualité.

En effet, OnePlus a fait preuve d’une grande prudence avec le design du OnePlus 9 Pro, et je ne sais pas si c’était le bon choix. D’un côté, quoi qu’on en dise, OnePlus essaie de devenir une marque plus grand public et plus reconnaissable qui tente d’aller au delà de ses fans qui sont plus investis dans les spécifications matérielles et la flexibilité d’Android qu’autre chose.

Avec un design de sandwich de verre et d’aluminium de qualité supérieure c’est exactement ce qui ferait de ce smartphone OnePlus un smartphone que vous voudriez avoir à la place du dernier Galaxy ou iPhone. Les trois coloris disponibles — Stellar Black, Pine Green et Morning Mist (la teinte argentée illustrée dans ce test) — sont vraiment très élégantes et conviendraient à tous les styles de vie.

Mais d’un autre côté, j’aurais aimé que OnePlus soit un peu plus courageux et choisisse un design un peu plus excitant et novateur. Ne vous méprenez pas, vous allez fortement apprécier son design, mais un peu de folie aurait été agréable. Davantage d’options de couleurs ou une édition spéciale auraient probablement rendu le OnePlus 9 Pro plus excitant.

Ce qui fait une forte impression ici, c’est à quel point le OnePlus 9 Pro semble compact malgré son écran de 6,7 pouces. Malgré sa taille, le smartphone est assez léger — OnePlus a réussi à maintenir le poids en dessous de 200 g, ce qui contraste avec tous ces flagships plus lourds que nous avons récemment vus : par exemple, le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max sont sensiblement plus lourds avec des poids respectifs de 229 et 228 g.

Une conception maîtrisée

Bien que le poids ait été maîtrisé, OnePlus n’a pas vraiment lésiné sur les caractéristiques du OnePlus 9 Pro. Les caractéristiques matérielles essentielles de OnePlus sont ici — nous avons une configuration à double haut-parleurs stéréo, le traditionnel Alert Slider — signature de la marque — qui permet de régler l’état de la sonnerie du système (silencieux, vibration, sonnerie), et un capteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran AMOLED.

À l’arrière, nous avons un gros bloc de caméra mais acceptable avec un logo « Hasselblad ». Il y a également un moteur haptique amélioré, qui offre un excellent retour de vibration. Le bord inférieur du smartphone loge l’emplacement de charge USB-C, ainsi que le tiroir pour carte SIM et une grille de haut-parleur.

Contrairement à certains appareils OnePlus de la précédente génération, qui n’étaient pas officiellement étanches mais qui pouvaient techniquement survivre à un court plongeon dans l’eau, le OnePlus 9 Pro est un appareil résistant à la norme IP68, donc soyez assurés qu’il est aussi imperméable à l’eau et à la poussière que ses concurrents.

OnePlus 9 Pro : écran

L’écran AMOLED de 6,7 pouces du OnePlus 9 Pro est magnifique. Lumineux, fluide, et avec des tonnes de fonctionnalités et de paramètres qui vous permettent de personnaliser votre expérience, c’est facilement le point fort du smartphone pour moi. À la manière d’un fleuron de OnePlus, l’écran est légèrement incurvé, mais pas de manière excessive, ce qui permet une agréable expérience de navigation. L’écran est également très net avec une densité de pixels de 525 ppp grâce à la résolution de Quad HD+, soit 3 216 x 1 440 pixels, et assez vif, avec quelques profils de couleurs d’affichage différents à choisir.

Les angles de vision sont très bons, tout comme la luminosité maximale : vous n’aurez aucun problème de lisibilité de l’écran, même sous le gros soleil.

Il y a également un taux de rafraîchissement variable grâce à la technologie d’affichage LPTO intégrée. OnePlus affirme que le taux de rafraîchissement passe dynamiquement de 120 à 1 Hz, ce qui est supérieur à celui de l’écran du Galaxy S21 Ultra, qui ne peut descendre « que » jusqu’à 10 Hz. Dans l’ensemble, cette transition entre les différents taux de rafraîchissement se fait en arrière-plan, sans que l’utilisateur ne remarque jamais d’incohérences flagrantes dans le taux de rafraîchissement.

La navigation sur le Web ou les réseaux sociaux privilégieront les taux de rafraîchissement les plus élevés, tandis que le visionnage d’un film sera réduit à 24 Hz pour économiser la batterie, la plupart des vidéos YouTube bloqueront le taux de rafraîchissement à 60 Hz, tandis que l’affichage de contenu statique comme du texte ou une photo sera prétendument réduit à 1 Hz.

Je dis « prétendument », parce que Android n’a pas d’outil intégré pour mesurer la fréquence de rafraîchissement qui fonctionne bien avec une fréquence de rafraîchissement variable, donc vous devez croire vos propres yeux et prendre les revendications de OnePlus pour acquises.

Je trouve personnellement que l’écran du OnePlus 9 Pro est plus intéressant à regarder que celui du Galaxy S21+ ou de l’iPhone 12 Pro. Il n’est peut-être pas aussi lumineux que l’un ou l’autre, mais il se comporte tellement bien en extérieur.

OnePlus 9 Pro : spécifications

Le OnePlus 9 Pro est facilement l’un des smartphones Android les plus puissants annoncés jusqu’à présent en 2021. Avec le nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm à bord, le OnePlus 9 Pro est une bête en termes de traitement. Vous pouvez avoir le smartphone avec 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM), et 128 ou 256 Go de stockage natif sans aucune option d’extension, ce qui est assez standard et généralement suffisant pour les flagships Android ces jours-ci.

Comm cela a été le cas avec d’autres smartphones Android utilisant le dernier processeur de Qualcomm, j’ai été impressionné par les performances haut de gamme qu’il permet, le smartphone chargeant les applications presque instantanément.

Le smartphone fonctionne admirablement bien dans les benchmarks synthétiques et dans les scénarios de la vie réelle. Jouer à un jeu 3D intensif comme Call of Duty, par exemple, a été très agréable en raison des images par seconde constamment élevées obtenues par le smartphone et des températures relativement basses pendant l’exécution : grâce aux chambres à vapeur de refroidissement utilisées dans le OnePlus 9 Pro, les composants restent assez fais sous le capot.

Comme avec les autres appareils OnePlus, il n’y a pas de support micro SD, vous serez donc limité au stockage intégré de la variante que vous achetez. Si vous pensez utiliser votre smartphone pendant plusieurs années, je vous prie d’agréer recommande d’opter pour l’option à plus grande capacité.

OnePlus 9 Pro : caractéristiques

OnePlus a déjà eu la réputation d’offrir une expérience Android analogue à celle d’une version stock avec OxygenOS. J’avais l’habitude de l’appeler « stock+ » parce qu’il ressemblait à la vision d’Android de Google, tout en ajoutant des fonctionnalités comme les gestes, des thèmes et d’autres ajustements. Avec OxygenOS 11, OnePlus a commencé à s’éloigner de cela. La nouvelle conception du logiciel ressemble un peu plus à l’interface One UI de Samsung, qui elle-même vise une sensation plus proche de celle de la version stock.

OxygenOS alimente donc le OnePlus 9 Pro, qui se vante de caractéristiques et fonctionnalités supplémentaires dans la plupart des menus. Par exemple, vous pouvez enfin programmer le mode sombre pour qu’il s’active entre le coucher et le lever du soleil, ce qui n’était étonnamment pas présent sur les précédents smartphones de OnePlus.

Comme nous l’attendons de OnePlus, le matériel et le logiciel fonctionnent à l’unisson, ce qui permet une superbe expérience utilisateur avec des transitions fluides, des réponses rapides et aucun signe de décalage ou de bugs. En dehors de cela, Oxygen OS est la même surcouche qui se rapproche de la version « standard » de Android qui offre juste la bonne quantité de personnalisation supplémentaire sans se sentir surchargé par des centaines de menus et des tonnes de choses superflus sur les bases.

Traditionnellement, OnePlus a fourni des systèmes biométriques à la perfection. La reconnaissance faciale, pas si sûr mais pratique, est quasi instantanée, tandis que le capteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran est toujours l’un des plus rapides que j’ai utilisé à ce jour. C’est une joie de simplement prendre son smartphone et de le déverrouiller en un clin d’œil.

OxygenOS est élégant à tous les égards, tout en présentant un visage minimaliste. Lorsque vous démarrez le OnePlus 9 Pro pour la première fois, vous trouverez une expérience simpliste et facile à utiliser. Mais si vous creusez dans les paramètres du smartphone et du lanceur lui-même, vous trouverez beaucoup de choses à bricoler pour que l’ensemble donne l’impression d’être votre appareil.

OnePlus 9 Pro : caméra

Le OnePlus 9 Pro est équipé d’un bloc de caméra à triple capteur photo qui utilise une nouvelle caméra ultra-large, un grand angle et un téléobjectif de 50 mégapixels. La caméra ultra-large utilise un capteur Sony IMX766 avec moins de bruit et très peu de distorsion autour des bords du cadre par rapport aux smartphones analogues — OnePlus indique que la différence est aussi flagrante que 1 % contre 10 et même 20 %. Cependant, il convient de noter que le capteur photo ultra-large du 9 Pro est également beaucoup plus étroit que ses concurrents, ce qui est particulièrement évident lors de la prise de vidéos.

En prime, elle fait office de caméra macro assez polyvalente. Le reste de la configuration de la caméra comprend un capteur photo principal de 48 mégapixels avec un capteur Sony IMX789 personnalisé, avec des tonnes d’améliorations qui visent à le rendre plus rapide à la mise au point, à fournir davantage d’informations sur les couleurs, moins de bruit dans les photos de jour ou de nuit, et enfin, moins de flou de mouvement dans les vidéos. Nous avons également un téléobjectif stabilisé, et celui-ci offre un zoom 3,3 x qui n’est pas aussi impressionnant que celui de certains concurrents, mais parvient à capturer des photos parfaitement exploitables. Enfin, nous avons un capteur photo monochrome qui contribue à la netteté des images. Pourtant, le matériel n’est qu’une partie de l’équation.

Après des années de « quelques manques » et de ne pas vraiment correspondre aux iPhone et Galaxy, OnePlus prend enfin la photographie mobile au sérieux avec un partenariat récemment annoncé avec Hasselblad, le légendaire fabricant suédois d’appareils photo, mieux connu pour ses appareils photo de moyen format. Ce partenariat vise principalement à corriger les fameuses « couleurs OnePlus » dans les photos, qui mettaient l’accent sur le rouge-violet et assuraient ainsi une teinte non naturelle sur la plupart des photos. C’était probablement le plus gros problème de la caméra de OnePlus, et il est enfin résolu.

Dans l’ensemble, le OnePlus 9 Pro est une victoire en matière de qualité d’image. Les photos sont très détaillées et présentent une grande plage dynamique, mais la vraie différence ici, ce sont les couleurs. Comme on pouvait s’y attendre, les couleurs OnePlus d’antan ne sont plus de mise, tandis qu’une température de couleur plus réaliste, voire légèrement atténuée, est de mise. Si vous êtes un fan de cela, le OnePlus 9 Pro sera tout à fait dans vos cordes, mais vous devez savoir qu’un Galaxy ou un iPhone délivrera généralement une image plus vive. Les portraits sont excellents, bien que le point essentiel de la photographie moderne sur smartphone — la séparation du sujet des arrière-plans complexes — soit également présent ici. Les photos en basse lumière sont également excellentes, le capteur photo ultra-large étant étonnamment efficace.

Les vidéos prises avec le OnePlus 9 Pro sont superbes et l’autofocus est super rapide pour se verrouiller sur le sujet. Le OnePlus 9 Pro est également le premier smartphone à filmer des vidéos 4K à 120 images par seconde. Il y a aussi la vidéo en mode portrait, qui est étonnamment bonne, mais peut-être gadget à moins d’être assez narcissique.

OnePlus 9 Pro : autonomie

Le dernier fleuron de OnePlus renferme une batterie d’une capacité 4 500 mAh, mais il est clair qu’il ne s’agissait pas d’améliorer l’autonomie. Ce n’est pas un smartphone qui va offrir une autonomie de 2 jours. Ce n’est qu’à une ou deux occasions au cours de mon test que j’ai pu disposer d’une autonomie d’environ 22 heures.

En cas d’utilisation particulièrement intensive, j’ai constaté que le smartphone ne tiendra pas une journée complète, et vous aurez peut-être besoin de votre chargeur en fin d’après-midi. Est-ce un problème ? Normalement, ça le serait, mais dans le cas du OnePlus 9 Pro, ce n’est pas le cas. Pensez simplement à emporter le chargeur du smartphone avec vous et vous pourrez recharger complètement la batterie en 30 minutes. Si cela n’est pas assez impressionnant, le tout nouveau chargeur sans fil de 50 W de la société permet de recharger le smartphone en 43 minutes seulement.

Un chargeur dans la boîte

Avec de telles options de charge, l’autonomie de la batterie n’est plus vraiment un problème, pour autant que vous disposiez de prises de courant dans votre voisinage immédiat.

Et, contrairement aux smartphones concurrents d’Apple, Samsung et une poignée d’autres fabricants Android, le OnePlus 9 Pro est livré avec un nouveau chargeur dans la boîte. Plusieurs fabricants ont retiré les chargeurs de la boîte, invoquant la nécessité de réduire les déchets électroniques, mais OnePlus a jugé bon d’en inclure un ici.

OnePlus 9 Pro : verdict

Le OnePlus 9 Pro est un sacré appareil et j’adore l’utiliser. Le OnePlus 9 Pro a rajeuni mon amour d’Android et de tout ce que le système d’exploitation est capable de faire, ce qui n’était pas le cas lorsque j’ai testé le Galaxy S21+.

OxygenOS est l’expérience Android la plus fluide qui soit. Je n’ai pas eu un seul problème avec des applications qui tardaient à se lancer, je n’ai pas vu un seul lag, et je n’ai pas eu de problèmes avec des applications qui se fermaient en arrière-plan prématurément. OnePlus a porté OxygenOS à de nouveaux sommets et c’est clairement l’itération phare à ce jour.

Si vous optez pour le OnePlus 9 Pro, vous obtenez une caméra très performante. Alors que le mode nuit pourrait être un peu incohérent et tout simplement inférieur au mode Night Shift du Pixel ou de l’iPhone, vous pouvez toujours obtenir des photos décentes en basse lumière. Cependant, en plein jour, le OnePlus 9 Pro reste extrêmement proche de ses rivaux en matière de photo, si ce n’est qu’il les bat carrément dans certains scénarios. Que vous ayez besoin de vidéos ou de photos décentes, le OnePlus 9 Pro devrait vous combler. Alors que l’iPhone 12 Pro fait sans doute mieux avec la vidéo, j’ai trouvé le OnePlus 9 Pro assez bon, surtout pour un smartphone Android.

Oui, un prix de départ de 919 euros est vraiment raide pour OnePlus. Il est loin le temps où les fleurons de OnePlus coûtaient des centaines d’euros de moins que leurs homologues, mais je ne sais pas si c’est vraiment une mauvaise chose. Je suis un utilisateur et un fan de longue date de OnePlus, et bien qu’il soit triste de voir l’entreprise laisser son héritage derrière elle avec le 9 Pro, cela semble logique. Le 9 Pro est le summum de ce que l’entreprise pouvait accomplir.