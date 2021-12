Les OnePlus 9 et 9 Pro sont les derniers smartphones à recevoir Android 12

En suivant l’exemple de Samsung, OnePlus a déployé Android 12 sur ses derniers flagships, le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Android 12 arrive en tandem avec Oxygen OS 12 de la société, la dernière version de son propre système d’exploitation, qui apporte les extras de OnePlus à la mise à jour de Google.

OxygenOS 12 apporte les mises à jour habituelles d’Android 12, ainsi que de nombreux changements exclusifs à OnePlus. Il n’y a pas de Material You ici, mais il y a une refonte visuelle qui vise à améliorer la lisibilité du système d’exploitation. Les smartphones OnePlus ressemblent également beaucoup plus à ceux de OPPO, une conséquence de la fusion qui a eu lieu plus tôt dans l’année.

Certaines des fonctions présentées comme nouvelles — notamment OnePlus Scout et Work-Life Balance (une fonction analogue au mode focus d’iOS 15) — étaient déjà disponibles sur les modèles indiens de la société. D’autres fonctionnalités s’appuient sur certaines qui existaient déjà, notamment un Always On Display plus personnalisable, tandis que les applications Notes et Galerie ont également connu des améliorations.

OnePlus a un changelog plus détaillé pour ceux qui sont intéressés.

La mise à jour est déployée pour les propriétaires de OnePlus 9 et 9 Pro en Amérique du Nord et en Inde maintenant. Les propriétaires européens peuvent s’attendre à une mise à jour sous peu.

Quels sont les modèles qui en bénéficieront ?

OnePlus a également partagé que ses modèles plus anciens obtiendraient une mise à jour vers OxygenOS 12 dans la première moitié de 2022. Il s’agit notamment des OnePlus 9R, OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8, OnePlus 7 T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus Nord 2, OnePlus Nord CE, et le OnePlus Nord original.

OxygenOS 12 s’est avéré controversé parmi les amateurs d’Android, certains critiquant l’éloignement de l’expérience Android de type Pixel que OnePlus offrait autrefois et vers une expérience utilisateur plus conforme à ce que la société associée OPPO a sur ses propres smartphones.