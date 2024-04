Nouvelle polémique : Publicités intégrées au menu Démarrer de Windows 11

L’introduction de publicités dans le menu Démarrer de Windows 11 avec la mise à jour KB5036980 suscite une vive réaction de la communauté des utilisateurs.

En effet, juste deux semaines après avoir déployé une version preview pour les Windows Insiders, Microsoft étend cette mise à jour à un plus large public. Cette nouveauté consiste à intégrer des recommandations d’applications provenant exclusivement du Microsoft Store dans la section « Recommandé » du menu Démarrer, là où s’affichent également les applications fréquemment utilisées.

La mise à jour modifie sensiblement la fonctionnalité de la section « Recommandé ». Désormais, outre vos applications régulières, un ou plusieurs emplacements seront occupés par ces publicités. Cela augmente les chances de cliquer accidentellement sur une publicité en cherchant à ouvrir une application fréquemment utilisée.

Microsoft explique que ces recommandations proviennent « d’un petit groupe de développeurs triés sur le volet » et que cela permettra aux utilisateurs de découvrir d’excellentes applications disponibles sur le Microsoft Store.

Néanmoins, pour ceux qui préfèrent une expérience sans publicité, Microsoft offre la possibilité de désactiver ces recommandations. Il suffit d’ouvrir l’application Paramètres, de sélectionner Personnalisation, puis Démarrer, et de désactiver l’option « Afficher les recommandations pour des astuces, des promotions d’applications, et plus encore ». Il est également possible d’ajuster la taille de la section « Recommandé » selon vos préférences.

Une première pour Windows 11, pas pour Microsoft

Bien que l’introduction de publicités dans le menu Démarrer soit une première sous Windows 11, ce n’est pas la première fois que Microsoft expérimente avec des annonces dans ses systèmes d’exploitation. Par exemple, en 2022, une mise à jour avait accidentellement introduit des publicités dans l’Explorateur de fichiers de Windows, et sous Windows 10, des annonces pour des améliorations de OneDrive avaient également été affichées dans l’Explorateur de fichiers.

Avec cette accélération inattendue du déploiement de la publicité, il reste à voir si une future mise à jour apportera de la publicité dans d’autres parties du système, comme l’Explorateur de fichiers, qui avait été prévisualisée dans le passé. En attendant, les utilisateurs ont au moins la possibilité de désactiver ces intrusions publicitaires pour une expérience plus propre.

Il convient de garder à l’esprit que cette fonctionnalité ne s’applique qu’aux versions 22621.3527 et ultérieures de Windows 11.