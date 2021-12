Nouvelles fonctionnalités et widgets pour Google Photos

Google Photos dispose d’une fonctionnalité appelée « Souvenirs », que Google définit comme une « … collection de certaines de vos meilleures photos et vidéos qu’elles datent des années précédentes ou des dernières semaines ».

Google ajoute souvent des effets sympas à ces images et l’un d’entre eux est appelé « effets cinématiques ». Par exemple, vous pouvez voir un effet de zoom lent ou un effet de panoramique en arrière-plan qui ajoute de la 3D à une image 2D.

Dans un nouvel article de blog, Google a annoncé qu’il utilisait ses capacités de traitement de photos et son apprentissage par la mémoire pour compléter les détails manquants de l’arrière-plan du sujet. Comme le dit Google, « ces créations amusantes utilisent l’apprentissage automatique pour produire une vidéo du moment en 3D, afin que vous puissiez vivre vos photos d’une manière plus vivante ».

Google ajoute : « Nous améliorons maintenant les photos cinématiques pour leur donner vie d’une nouvelle manière. L’apprentissage automatique remplit des parties de l’arrière-plan derrière le sujet, ce qui permet à l’appareil photo virtuel de se déplacer plus librement en trouvant le meilleur cadrage pour attirer l’attention sur votre sujet — un peu comme un réalisateur de films pour vos photos ».

Lorsque vous ouvrez l’application Google Photos, le carrousel Souvenirs situé en haut de la grille de photos vous permet de sélectionner facilement certaines photos.

Mais depuis quelques jours, Google a ajouté des souvenirs d’événements qui vous montreront des images et des vidéos prises ou enregistrées lors d’événements tels que « le réveillon du Nouvel An, Halloween, les anniversaires, les remises de diplômes et plus encore ». Ces images et vidéos peuvent être renommées par l’utilisateur, ou même supprimées de la grille de photos.

Un widget très utile

Vous pouvez non seulement afficher vos souvenirs sur votre smartphone à l’aide de l’application Google Photos, mais aussi sur votre Nest Hub, dans l’onglet « Votre journée ». Les utilisateurs peuvent également utiliser les commandes de Google Photos pour masquer certains visages appartenant à d’autres personnes et à des animaux. Cela réduit les images de la grille, ce qui permet à l’utilisateur de se concentrer sur les personnes, les lieux et les moments qu’il souhaite revoir.

Alors que le widget Souvenirs de Google pour Android et iOS permet d’afficher des souvenirs sur l’écran d’accueil des utilisateurs, un nouveau widget Personnes & Animaux sur Android permet d’afficher des images d’amis, de parents, de chiens, de chats, de poissons, etc. sur l’écran d’accueil. En cliquant sur le widget, vous accédez à l’application Google Photos.