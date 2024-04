Google Maps pourrait étendre la fonction d’IA générative à tout le monde

Google Maps pourrait étendre sa fonction d’IA générative à tout le monde, selon plusieurs rapports. La fonctionnalité a été dévoilée au début du mois de février, mais l’accès anticipé n’a été donné qu’à certains guides locaux.

Une analyse de l’APK par Android Authority a repéré une chaîne de code dans la dernière version bêta de Google Maps, avec des mentions de l’expérience d’IA générative se dirigeant vers les Labs. Ces codes peuvent aider à prédire les fonctionnalités qui pourraient arriver sur un service à l’avenir en se basant sur un code en cours d’élaboration, mais il est bon de noter qu’ils ne peuvent pas toujours arriver jusqu’à la version publique.

Labs offre une plateforme permettant à chacun de s’inscrire et de tester les nouveaux outils et expériences de Google en matière d’intelligence artificielle. Cette extension implique que la fonctionnalité ne sera plus limitée aux seuls guides locaux.

Google a annoncé plusieurs nouvelles mises à jour de ses fonctions Maps et Recherche, destinées à aider les utilisateurs dans leurs projets de voyage. Elle comprendra des listes de recommandations élaborées par des sources de premier plan telles que Lonely Planet, The New York Times, The Infatuation et OpenTable. Parallèlement, Google Maps sur Android et iOS introduit des fonctions de personnalisation améliorées pour la création de listes personnelles.

Les utilisateurs pourront également réorganiser l’ordre des lieux dans ces listes et créer des liens vers des articles pertinents sur leurs canaux de médias sociaux. Google a donné l’exemple d’une recherche de lieux vintage à San Francisco. La carte a ensuite analysé et affiché les résultats, y compris les avis, les informations sur les entreprises voisines, les évaluations, etc.

Rien n’indique quand cette fonctionnalité sera disponible dans Labs.

Comment l’IA fonctionnera-t-elle avec Google Maps ?

Google indique que ses Large Language Model (LLM) analyseront les informations détaillées de Google Maps concernant plus de 250 millions de lieux, ainsi que les informations fiables fournies par sa communauté de plus de 300 millions de contributeurs, afin de proposer rapidement des suggestions d’itinéraires.

Cette fonctionnalité a débuté aux États-Unis avec l’accès à certains guides locaux. Ils sont décrits comme « certains des membres les plus actifs et les plus passionnés de la communauté Maps ». « Leurs idées et leurs précieux commentaires nous aideront à façonner cette fonctionnalité afin de la rendre accessible à tous au fil du temps », ont-ils ajouté.