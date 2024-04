La philosophie modulaire de Framework s’étendra au-delà des ordinateurs portables

Maintenant que Framework a pris pied sur le marché des ordinateurs portables, il se prépare à s’étendre à de nouvelles catégories de produits. Heureusement, Framework conservera sa philosophie modulaire et réparable, mais l’entreprise n’a pas encore dévoilé toute l’étendue de ses ambitions.

En tant que startup relativement petite, Framework fait régulièrement appel à des investisseurs pour mettre de l’argent de côté et contribuer à de nouveaux projets. Le premier produit de l’entreprise, un ordinateur portable modulaire de 13 pouces, a été financé par une campagne de collecte de fonds de 9 millions de dollars. Un tour de table en 2022 a permis de récolter deux fois plus d’argent et a débouché sur le Framework Laptop 16.

Framework travaille actuellement à la réalisation d’une levée de fonds de 18 millions de dollars. Dans une conversation avec The Verge, le PDG de Framework, Nirav Patel, révèle que cette grosse somme d’argent permettra à l’entreprise de se lancer dans une nouvelle catégorie de produits non spécifiée. Patel n’a pas dévoilé les détails, et on se demande donc quel sera le prochain produit de Framework. Nous n’en savons rien.

En revanche, nous savons que Framework va continuer à étoffer son catalogue d’ordinateurs portables modulaires. Certains des employés qui travaillent sur les ordinateurs portables Framework participeront également à l’élaboration de ce nouveau produit mystérieux et, comme tous les appareils Framework, le nouveau produit sera guidé par une feuille de route de plusieurs années.

L’entreprise s’en tiendra également à son dogme de la modularité et de la réparabilité. Patel explique que les ordinateurs portables étaient un bon point de départ en raison de la faible concurrence et de la forte demande — beaucoup de gens veulent un ordinateur portable réparable, mais aucune entreprise n’est disposée à en vendre. On peut supposer que la prochaine catégorie de produits de Framework sera une catégorie qui n’est pas connue pour sa conception réparable, modulaire ou évolutive.

Framework cherche de l’investissement

Dans un communiqué de presse, Framework révèle que Cooler Master est l’un des principaux investisseurs dans cette campagne de 18 millions de dollars. Cooler Master a déjà conçu le système de refroidissement du Laptop 16 et est considéré comme un « partenaire stratégique clé » de Framework. En outre, Framework indique qu’il a « d’autres collaborations avec l’équipe de Cooler Master en cours d’incubation ».

Cooler Master pourrait donc être impliqué dans le prochain produit de Framework. Cela pourrait signifier que Framework développe un PC de bureau, mais le secteur des ordinateurs de bureau enthousiastes est déjà modulaire, réparable et évolutif. Si un PC de bureau Framework est en préparation, il devrait viser le grand public — cela semble peu probable, mais c’est tout à fait possible.

Framework invite 100 membres de la communauté à apporter le dernier million de dollars à sa levée de fonds de 18 millions de dollars. Comme toute jeune entreprise, Framework est un investissement risqué.