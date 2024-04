Adobe intègre l’IA générative pour révolutionner la conception numérique

Adobe Systems Incorporated, l’un des piliers des outils de créativité numérique, est à l’origine d’une transformation du monde de la conception en mettant en œuvre de manière stratégique l’intelligence artificielle générative (IA). Cette initiative améliore la gamme de produits Adobe et stimule considérablement la productivité et les flux de revenus en répondant aux besoins évolutifs des designers professionnels et des spécialistes du marketing.

Au cours de l’année écoulée, Adobe a méthodiquement intégré l’IA générative dans ses produits phares, notamment le mastodonte Photoshop et le polyvalent Adobe Express. Ces améliorations sont spécifiquement adaptées aux workflows créatifs des professionnels, permettant une personnalisation et une efficacité sans précédent dans la création de contenu.

David, porte-parole d’Adobe, a souligné l’ampleur de ces intégrations lors d’une récente discussion. « L’introduction de modèles d’IA pour l’imagerie, les vecteurs et la conception a révolutionné la façon dont nos applications Creative Cloud améliorent la productivité », a-t-il noté. Cette suite d’outils permet aux professionnels de la création de produire rapidement un contenu de haute qualité adapté aux exigences spécifiques d’un projet, réduisant ainsi les délais d’exécution et augmentant la réactivité du marché.

L’une des avancées les plus significatives est l’intégration de l’IA dans Photoshop. Cela a permis aux utilisateurs de manipuler et de créer facilement des images complexes, en tirant parti de l’IA pour automatiser les parties fastidieuses du processus créatif. Pour les designers, cela signifie qu’ils consacrent moins de temps aux tâches routinières et plus de temps à l’exploration créative, repoussant ainsi les limites de l’art numérique.

En outre, Adobe est pionnier dans la gestion et l’utilisation des données pour la formation à l’IA. Contrairement à certains concurrents qui s’appuient sur des données synthétiques ou des contenus sans licence, Adobe a construit ses modèles d’IA à partir d’une vaste bibliothèque d’images et de ressources exclusives. Cette approche éthique garantit le respect des lois sur la propriété intellectuelle et fait d’Adobe un leader en matière de développement responsable de l’IA.

Adobe garanti une approche éthique

« Nous adhérons strictement à un cadre que nous appelons ART (accountability, responsibility, transparency) », explique David. Ce processus rigoureux garantit que tous les modèles d’IA expédiés par Adobe ont fait l’objet d’une évaluation et d’une modération approfondies, ce qui permet de s’assurer que le contenu généré est conforme à la législation et de la plus haute qualité.

À l’avenir, Adobe s’apprête à dévoiler des fonctionnalités révolutionnaires de conversion de texte en vidéo, afin d’améliorer encore son écosystème de logiciels créatifs. Cette nouvelle fonctionnalité permettra de traduire des descriptions écrites en contenus vidéo riches et détaillés, une aubaine pour les professionnels de la publicité, du cinéma et des médias. En outre, la collaboration d’Adobe avec des innovateurs tiers dans le domaine de l’IA, tels que Sora, Runway et PCA, devrait élargir les possibilités créatives offertes aux utilisateurs, garantissant ainsi que les outils d’Adobe restent à la pointe de la technologie.

Ces avancées représentent un grand pas en avant pour les concepteurs qui s’appuient sur la gamme complète d’outils Adobe. L’intégration de l’IA générative rationalise le workflow et enrichit le processus créatif, permettant aux concepteurs d’en faire plus avec moins d’efforts. En outre, l’engagement d’Adobe en faveur d’une utilisation éthique de l’IA rassure à une époque où les questions de confidentialité des données et de droits d’auteur sont primordiales.

Adobe continue d’innover et d’intégrer l’IA

Alors qu’Adobe continue d’innover et d’intégrer l’IA dans sa gamme de produits, les professionnels de la conception peuvent s’attendre à des outils encore plus performants qui facilitent la créativité et l’efficacité. L’avenir de la conception est là, et Adobe en écrit les premières ébauches grâce aux coups de pinceau intelligents de l’IA générative.