L’avenir pliable chez OnePlus : un nouveau modèle à clapet pour 2024

L’intégration de OnePlus au sein de sa maison mère, OPPO, a eu des répercussions mitigées pour la marque « Never Settle ». Si l’interface distincte de OnePlus a perdu en qualité, la performance de ses caméras s’est améliorée, en grande partie grâce à la collaboration avec Hasselblad, partenaire de OPPO. Cette association pourrait de nouveau porter ses fruits sous la forme d’un smartphone à clapet doté d’une robuste caméra.

Malgré les rumeurs annonçant le retrait de OPPO et de OnePlus du segment des smartphones pliables, OnePlus prévoit déjà de lancer un second modèle pliable cette année. Contrairement au OnePlus Open, ce nouveau modèle adoptera un format à clapet similaire au Galaxy Flip.

Selon une rumeur parue sur Weibo et relayée par Android Authority, ce smartphone pourrait être équipé d’une caméra téléobjectif et macro à l’arrière. Cette information proviendrait d’un influenceur technologique connu sous le pseudonyme de Smart Pikachu. La rumeur suggère que ces caractéristiques pourraient se retrouver sur le prochain smartphone pliable compact de OPPO, et potentiellement sur un modèle analogue ou rebaptisé de OnePlus.

Les caméras téléobjectif sont rares sur les smartphones à clapet comme le Galaxy Z Flip 5, car ils augmentent l’épaisseur du téléphone. Toutefois, le modèle actuel de OPPO, le Find N3 Flip, lancé en octobre de l’année dernière, dispose d’une triple caméra incluant un téléobjectif 2x. En même temps, la caméra ultra grand-angle remplit les fonctions de macrophotographie.

Il est donc probable que ces fonctionnalités soient présentes sur le modèle qui sera probablement nommé Find N5 Flip (les marques chinoises évitant souvent le numéro 4, considéré comme de mauvais augure). Cependant, cela ne précise pas les spécifications exactes de ces appareils photo suggérés.

OnePlus et le rapprochement avec OPPO

Bien que la rumeur ne le mentionne pas explicitement, il est possible que OnePlus lance le même téléphone sous sa propre marque. Cela serait crédible, car il a déjà adopté cette approche avec le OnePlus Open et la OnePlus Watch 2, vendus respectivement comme le OPPO Find N3 et la Watch X dans les marchés où OnePlus est moins présent ou absent.

La rumeur indique également que le prochain smartphone pliable de OPPO serait lancé quelques mois après ses concurrents. Il ne semble pas qu’ils soient « à la traîne » technologiquement, les précédents modèles pliables de OPPO ayant offert une meilleure qualité, notamment en termes de caméras, par rapport à leurs homologues de Samsung.

Malgré les rumeurs sur l’annulation des prochains modèles pliables de OnePlus et OPPO, ce que cette dernière a démenti, nous nous attendons à ce que le lancement ait lieu plus tard dans l’année par rapport à l’année précédente.