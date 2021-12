La série Xiaomi 12 devrait arriver le 28 décembre avec le Snapdragon 8 Gen 1

Il y a quelques jours, Xiaomi a officiellement annoncé qu’elle serait la première entreprise à sortir un smartphone équipé du dernier chipset de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Maintenant, grâce à une fuite d’un informateur bien connu et fiable, Digital Chat Station, il y a des spéculations que le smartphone sera le Xiaomi 12, dont l’annonce est prévue pour le 28 décembre.

Le divulgateur affirme que la dernière famille de fleurons de Xiaomi comptera trois membres : le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro (ou Ultra, ce n’est pas encore clair) et le Xiaomi 12X. Tous trois seront annoncés lors d’un événement organisé par Xiaomi quelques jours avant l’arrivée de la nouvelle année. Actuellement, les trois smartphones portent les noms de code L3A, L3 et L2.

Il est fort probable que le modèle Pro sera équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 1, mais cela pourrait également être le cas pour le modèle Xiaomi 12 standard. Le Xiaomi 12X, quant à lui, devrait être le modèle le plus abordable du lot, et sera donc probablement équipé d’une puce moins puissante.

Bien sûr, les autres différences que les trois modèles pourraient avoir entre eux sont les blocs de caméra et les écrans. Les Xiaomi 12 et 12 Pro devraient tous deux être dotés d’un écran 120 Hz, bien que le modèle le plus cher puisse se targuer d’une meilleure résolution. Le Xiaomi 12X, plus abordable, pourrait avoir un écran légèrement « moins bon » mais tout de même respectable de 90 Hz.

En ce qui concerne les caméras de la série Xiaomi 12, il est probable que le modèle le moins cher en aura moins et avec des spécifications inférieures. Les Xiaomi 11T et 11 T Pro du début de l’année ne présentaient aucune différence matérielle en ce qui concerne les systèmes de caméra. Le 11 T Pro était meilleur pour l’enregistrement vidéo, mais c’était uniquement grâce au chipset embarqué plus avancé.

Trois modèles

Cependant, si les Xiaomi 12 et 12 Pro finissent par obtenir le même SoC Snapdragon, le géant de la technologie pourrait décider d’accentuer l’écart entre les deux en retirant une caméra du modèle standard. Ou, il pourrait simplement rendre l’une des caméras moins onorable, mais l’histoire de la technologie mobile nous a montré que la première est plus probable.

Il convient de noter qu’il n’y a pas eu d’informations officielles ou de fuites substantielles sur la série Xiaomi 12 jusqu’à présent, donc tout ici est presque uniquement basé sur la spéculation. La seule chose presque sûre est le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm à l’intérieur des modèles les plus chers, étant donné que Xiaomi a fait une déclaration qu’il sera parmi les premiers à le mettre en œuvre.