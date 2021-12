Motorola présente le Moto Edge X30 dans de premiers clichés

by

by

Il y a quelques jours, Motorola a promis qu’elle lancerait un smartphone phare dans le courant du mois, et elle a maintenant utilisé l’un des comptes officiels de la société sur les réseaux sociaux pour montrer le Moto Edge X30 au monde entier.

L’unique photo officielle a été postée sur le compte Motorola sur le réseau social chinois Weibo relayée par GSMArena, et nous donne un premier aperçu du Moto Edge X30, avec des bords d’écran minces et une caméra en haut de l’écran.

Avant d’entrer dans les détails, il est important de noter que nous ne savons pas exactement sur quels marchés ce smartphone sera commercialisé. Il sera certainement lancé en Chine, mais on ne sait pas s’il sera finalement commercialisé aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions.

Ce qui rend le Moto Edge X30 particulièrement remarquable, c’est qu’il sera l’un des premiers smartphones fonctionnant avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1 qui vient d’être dévoilé par Qualcomm – un chipset qui devrait équiper un grand nombre de smartphones Android haut de gamme tout au long de 2022.

Motorola a également officialisé certaines des autres spécifications de ce smartphone : nous savons que l’écran sera doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’un support pour le contenu HDR10+ et de la capacité d’afficher plus d’un milliard de couleurs.

Officieusement, nous avons également entendu dire que le smartphone va venir avec un écran de 6,67 pouces. Apparemment, il sera également équipé d’une caméra arrière à triple lentille composée d’un capteur de 50 mégapixels, d’un autre de 50 mégapixels et d’un dernier de 2 mégapixels. L’annonce de l’appareil est prévu pour le 9 décembre.

Enfin la meilleure puce de Qualcomm

Le Moto Edge X30 sera l’un des tout premiers smartphones équipés du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mais de nombreux autres smartphones suivront. Comme pour tout lancement de processeur de Qualcomm, il y a un tas de nouvelles fonctionnalités à attendre.

Pour commencer, le chipset va permettre l’utilisation permanente de caméras – non pas pour vous surveiller en permanence, mais pour permettre des fonctionnalités telles que le déverrouillage mains libres (parce que votre smartphone sera capable de reconnaître qui vous êtes pendant qu’il effectue d’autres tâches).

Il existe également des mises à jour permettant de réduire le bruit de fond lors des appels téléphoniques et d’atteindre des vitesses Internet de 10 Gb/s. Si vous avez accès aux dernières et meilleures connexions 5G, alors le Snapdragon 8 Gen 1 va faire en sorte que vous soyez toujours connecté aux vitesses les plus rapides possibles.

Les améliorations en termes de performances ne sont pas en reste : grâce à ce chipset, les smartphones Android de 2022 seront plus rapides et plus performants que jamais, avec un bond d’environ 20 % en termes de vitesse par rapport au Snapdragon 888.