Les rumeurs concernant le changement de nomenclature du prochain processeur phare de Qualcomm se multiplient depuis un certain temps déjà. Enfin, la dernière puce phare du monde Android a été rendue officielle. Le Xiaomi 12 arrive bientôt, et le PDG de la société a confirmé qu’il s’agira du premier smartphone annoncé qui sera équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, précédemment connu sous le nom de Snapdragon 898.

Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, est apparu dans une vidéo lors de l’événement Snapdragon Tech Summit 2021 de Qualcomm où il a confirmé le nom du smartphone, et le fait qu’il sera équipé du nouveau chipset. Jun a également déclaré que le smartphone « sera bientôt disponible ». Il n’a pas confirmé de date de lancement pour le Xiaomi 12, mais une récente fuite a suggéré que la société révélera son nouveau téléphone en Chine le 16 décembre.

Par le passé, Xiaomi a présenté en premier lieu ses nouveaux smartphones phares en Chine, puis sur d’autres marchés (y compris la France) à une date ultérieure. On peut s’attendre à une situation analogue avec ce dernier, bien que cela reste à confirmer. Xiaomi a précédemment confirmé qu’elle abandonnerait la marque Mi de ses futurs smartphones, donc la société a simplement choisi d’appeler cet appareil le Xiaomi 12 pour rationaliser la structure de dénomination.

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN

—Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021