Qualcomm dévoile le Snapdragon 8 Gen 1 prêt à alimenter les flagships Android de 2022

Qualcomm a enfin dévoilé son chipset phare qui alimentera la plupart des smartphones Android haut de gamme en 2022. Et conformément aux rumeurs, le chipset mobile Snapdragon de nouvelle génération est appelé Snapdragon 8 Gen 1, et il fait déjà les gros titres pour sa nouvelle micro-architecture.

Après le Snapdragon 888, Qualcomm a décidé de faire de Snapdragon une marque autonome et de remanier son système de dénomination. Le Snapdragon 898 s’appelle désormais Snapdragon 8 Gen 1. Ce chipset présente de nombreux atouts, notamment un cœur Cortex-X2 amélioré, un processus technologique en 4 nm, de nouvelles capacités d’intelligence artificielle, etc.

Donc, si vous voulez tout savoir sur le chipset Snapdragon 8 Gen 1, lisez la suite de cet article. J’évoque tout ce qui concerne le Snapdragon 8 Gen 1, y compris le CPU, le GPU, le FAI, etc.

Snapdragon 8 Gen 1 : spécifications

Snapdragon 8 Gen 1

CPU Kryo CPU, Octa-core CPU

CPU Coeurs 1x 3.0GHz (Cortex-X2), 3x 2.5GHz (Cortex A710), 4x 1.8GHz (Cortex A510)

Processus Samsung 4 nm

GPU Adreno GPU; Snapdragon Elite Gaming

Machine Learning and AI 7e génération AI Engine; 3e génération Sensing Hub

ISP ISP de 18 bits ; Snapdragon Sight

Capacité de la caméra 3,2 gigapixels par seconde, 240 photos 12 mégapixels en une seconde

Capacité de la vidéo 8K HDR, RAW 18 bits, moteur Bokeh dédié

Modem Modem-RF 5G, jusqu’à 10 Gb/s en pointe pour le téléchargement

Support Wi-Fi Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E

Snapdragon 8 Gen 1 : CPU

En commençant par le CPU, le Snapdragon 8 Gen 1 est développé sur le processus de 4 nm de Samsung, ce qui en fait le deuxième SoC après le MediaTek Dimensity 9000 à être construit sur le processus de fabrication de 4 nm. Comme le Dimensity 9000, le SoC Gen 1 utilise un seul puissant cœur ARM Cortex-X2 cadencé à 3,0 GHz.

Le cœur Cortex-X2 est associé à 3 nouveaux cœurs Cortex-A710 à 2,5 GHz et à 4 cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. Les trois cœurs sont construits sur la nouvelle micro-architecture Armv9 d’ARM, qui apporte de meilleures performances et une meilleure efficacité de la batterie.

L’ARM Cortex-X2 est le successeur du Cortex-X1, très gourmand en énergie, qui n’a pas été bien accueilli sur le Snapdragon 888 en raison de problèmes de chauffe excessive et d’épuisement de la batterie. Cependant, avec le Cortex-X2, Qualcomm veut renverser les problèmes de l’année dernière et proposer un cœur très puissant avec de meilleures performances thermiques.

On dit que le Cortex-X2 apporte une amélioration de 16 % des performances par rapport au X1. Mais ce n’est pas tout. Ce que je trouve intéressant, c’est que les nouveaux cœurs A710 et A510 ont également subi d’énormes améliorations. Le nouveau Cortex-A710 apporte un saut de performance de 10 % par rapport au cœur Cortex-A78 avec 30 % de puissance en moins, et c’est vraiment bien.

De même, le cœur Cortex-A510 améliore les performances de 35 % et réduit la consommation de 20 % par rapport au vieux cœur A55. Plus tôt, nous avions déploré le fait qu’ARM n’améliorait pas le cœur A55 depuis 2017, mais il est encourageant de voir les progrès réalisés cette année. Et, je suis heureux de voir que Qualcomm n’a pas manqué l’occasion d’inclure le nouveau cœur Cortex-A510 pour les tâches à haute efficacité.

Des coeurs améliorés

En résumé, tous les trois cœurs combinés, le Snapdragon 8 Gen 1 est 20 % plus rapide et 30 % plus économe en énergie que le Snapdragon 888 de l’année dernière. Bien que cela semble une augmentation marginale, ce n’est pas anodin, surtout si l’on considère les chiffres d’efficacité énergétique.

Quant aux scores AnTuTu ou Geekbench du Snapdragon 8 Gen 1, nous n’avons pas encore de chiffres. Au fur et à mesure que nous testerons les premiers smartphones équipés de cette puce dans les semaines à venir, les scores mono et multi-cœurs apparaîtront sur la toile. Pour l’instant, on peut dire que le processeur Snapdragon 8 Gen 1 apporte une mise à niveau complète avec la nouvelle architecture Armv9, des cœurs à meilleure efficacité énergétique et un puissant cœur X2.

Snapdragon 8 Gen 1 : GPU

Du côté du GPU, le Snapdragon 8 Gen 1 embarque un nouveau GPU Adreno. Selon la société, il améliore les performances de 30 % et consomme 25 % d’énergie en moins par rapport au Snapdragon 888. Pour mettre les chiffres en perspective, le GPU Adreno 660 de l’année dernière avait vu une amélioration de 35 % dans le domaine des performances.

Fondamentalement, sur le front des GPU, nous ne voyons rien de substantiel de la part de Qualcomm cette année. Les améliorations ont été régulières au mieux, et Qualcomm doit améliorer ses actions de manière significative pour battre Apple dans le domaine du GPU.

Cela dit, pour les joueurs, le nouveau SoC Snapdragon est doté du Snapdragon Elite Gaming, qui promet d’apporter des graphismes de niveau bureautique sur vos smartphones. Il dispose d’un moteur de mouvement de trame dédié pour des performances de jeu soutenues sans baisse du taux de trame. Il prend en charge le rendu de la fréquence d’images jusqu’à 144 Hz.

En outre, le Snapdragon 8 Gen 1 prend en charge le rendu volumétrique pour générer une atmosphère hyperréaliste en temps réel. En outre, si vous aimez les jeux en HDR, le chipset Gen 1 ne vous décevra pas. Vous bénéficiez de la prise en charge du véritable HDR 10 bits et de la fonction Adreno Fast Blend pour accélérer le mélange de plusieurs couches rapidement pendant le jeu.

Sans oublier que Qualcomm avait apporté la possibilité de mettre à jour les pilotes de GPU indépendamment avec le Snapdragon 888. Et pour améliorer l’expérience de jeu, Qualcomm s’est associé à des studios de jeu tels que Tencent, Niantic, Krafton, etc. Dans l’ensemble, je dirais que les améliorations dans le domaine du GPU sur la puce Gen 1 vont dans le sens attendu. Cependant, avec des moteurs dédiés et de nouvelles technologies, Qualcomm essaie d’améliorer considérablement les performances de jeu sur les smartphones Android.

Snapdragon 8 Gen 1 : ISP

S’appuyant sur l’architecture à triple ISP de l’année dernière, le Snapdragon 8 Gen 1 embarque un nouvel ISP 18 bits qui peut prendre jusqu’à 3,2 gigapixels en une seconde. À titre de comparaison, le Spectra 580 ISP de l’année dernière pouvait capturer 2,7 gigapixels par seconde. Il peut prendre 240 photos d’une résolution de 12 mégapixels en une seconde, ce qui est tout simplement incroyable.

Et pour améliorer la gamme dynamique, l’ISP prend en charge plus de 4 niveaux d’exposition en temps réel. De plus, la photographie en basse lumière a également été multipliée. Il est capable de capturer 5 fois plus de lumière dans le même laps de temps que le FAI de l’année dernière.

En ce qui concerne la vidéo, l’ISP 18 bits est capable de filmer des vidéos 8K HDR et de prendre des photos de 64 mégapixels sans se fatiguer. Sans oublier qu’il peut également capturer des séquences RAW 18 bits, au cas où vous seriez adepte du montage vidéo professionnel. J’aime le fait que le nouvel ISP dispose d’un moteur Bokeh dédié. Il vous permettra de créer un arrière-plan flou pendant le tournage d’une vidéo et prend en charge plus de 300 points de repère faciaux pour la détection faciale basée sur l’IA. Mais notez qu’il est uniquement limité à la résolution 4K. Vous pourrez enfin tourner des vidéos analogues au mode cinématique de l’iPhone sur les smartphones Android.

Snapdragon 8 Gen 1 : IA et ML

Dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML), Qualcomm a été le leader, seulement évincé par peut-être la puce Tensor de Google récemment annoncée. Qualcomm ne donne pas de chiffre dans ses documents officiels, mais affirme que les performances en matière d’intelligence artificielle ont été multipliées par 4 par rapport au Snapdragon 888 de l’année dernière. Le nouveau moteur IA de 7e génération est capable d’effectuer 2 fois plus d’opérations dans l’accélérateur Tensor, et en même temps, il serait 1,7 fois plus économe en énergie.

Le Snapdragon 8 Gen 1 dispose également d’un Sensing Hub de 3e génération qui permet de capter instantanément la voix, de supprimer le bruit et d’effectuer d’autres opérations à faible puissance dans un réseau neuronal. Pour résumer, les coprocesseurs IA et ML du chipset Gen 1 sont puissants, mais là encore, tout dépend du constructeur pour vous offrir une expérience d’IA significative. Les fabricants Android seront-ils capables de s’aligner sur les capacités d’IA du Google Tensor et du Pixel 6 ? Seul le temps nous le dira.

Snapdragon 8 Gen 1 : modem 5G et technologie sans fil

Cette année, Qualcomm ne fait pas la fine bouche à propos de la 5G et d’une promesse d’un monde plus connecté et plus intelligent. Le modem 5G intégré au Snapdragon 8 Gen 1 a été définitivement mis à niveau et supporte désormais une vitesse de téléchargement maximale de 10 Gb/s. Le modem 5G X60 de l’année dernière avait un débit maximal de 7,5 Gb/s. En outre, le nouveau modem prend en charge les traditionnelles technologies radio telles que l’agrégation de porteuses 5G, les bandes 5G mmWave et sub-6GHz.

En ce qui concerne le Wi-Fi, le FastConnect Subsystem du Snapdragon 8 Gen 1 est équipé du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6E. Vous bénéficiez également de la prise en charge de Bluetooth 5.2. Mais le plus intéressant est que Qualcomm ajoute la prise en charge de l’audio sans perte de qualité CD sur Bluetooth, ce qui est étonnant. Il ajoute également la prise en charge de Bluetooth LE pour une consommation Bluetooth à faible puissance.

Des smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 1 dès la fin de l’année

C’était donc tout sur le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 1 annoncé par Qualcomm. En termes de performances, le chipset Snapdragon 8 Gen 1 n’est pas une révolution, mais il est passé à une nouvelle architecture Armv9, qui, selon ARM, s’améliorera à partir de l’année prochaine. On peut dire que le dernier SoC de Qualcomm n’a rien à envier au chipset de la série A d’Apple.

Et avec les premiers smartphones Snapdragon 8 Gen 1 attendus avant la fin de l’année 2021, nous ne tarderons pas à constater par nous-mêmes la puissance de la dernière puce de Qualcomm.