Sony aurait un concurrent du Game Pass en cours de développement

Nous avons entendu des rumeurs concernant un potentiel concurrent de Xbox Game Pass pour PlayStation par le passé, mais aujourd’hui nous avons des détails supplémentaires sur ce à quoi un tel service pourrait ressembler.

Selon un rapport de Bloomberg, Sony renforce sa concurrence avec l’écosystème Xbox de Microsoft sous la forme d’un concurrent de Xbox Game Pass. Le rapport, qui cite « des personnes familières avec les plans de Sony et des documents consultés par Bloomberg », prétend que le concurrent, dont le nom de code est Spartacus, sera un plan d’abonnement à plusieurs niveaux.

Prévu pour être lancé au printemps 2022, Spartacus combinera les deux services d’abonnement actuels de PlayStation, PlayStation Plus et PlayStation Now, en un seul service. PlayStation Now a été considéré comme un concurrent raté de Game Pass, qui permet aux joueurs de regarder un nombre limité de jeux en streaming sur leurs consoles PlayStation. Selon le rapport, PlayStation Now sera entièrement supprimé, tandis que la marque PlayStation Plus sera conservée.

Spartacus, à l’instar de Xbox Game Pass, comporterait plusieurs niveaux d’abonnement. La première tranche offrirait les mêmes services que ceux que PlayStation Plus offre actuellement aux utilisateurs, à savoir l’accès au multijoueur en ligne dans les jeux et un groupe sélectionné de jeux gratuits chaque mois. Le niveau supérieur donnera aux utilisateurs l’accès à une vaste bibliothèque de jeux PS4, et éventuellement PS5.

Le dernier niveau de Spartacus comprend encore plus de contenu pour les utilisateurs, avec un accès à une bibliothèque en streaming composée de jeux PS1, PS2, PS3 et PSP, ainsi que des démos étendues pour les jeux.

Un lancement au printemps 2022

On ne sait pas encore combien coûtera chaque niveau lors du lancement effectif de Spartacus de Sony. On peut supposer que le niveau inférieur coûtera 9 euros par mois ou 60 euros par an, puisque c’est le prix des abonnements PS Plus actuels, mais cela ne nous donne qu’un prix plancher et ne nous renseigne pas sur le coût potentiel des niveaux supérieurs.

Indépendamment du prix, Sony a une bataille difficile à mener lorsqu’il s’agit de récupérer à Microsoft une part du marché des services d’abonnement de jeux. Le Xbox Game Pass a été un grand succès pour la société, grâce aux acquisitions de studios de jeux qui ont permis de faire passer des joueurs comme Bethesda sous l’égide exclusive de Microsoft.

Spartacus pourrait être une grande victoire pour PlayStation.