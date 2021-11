La Vivo Watch 2 avec un nouveau design circulaire !

La source affirme également que Vivo proposera la smartwatch en deux variantes : 42 mm et 46 mm . Par rapport à la smartwatch de l’année dernière, la Vivo Watch 2 de cette année se vantera d’une plus grande batterie d’une capacité de 501 mAh qui, espérons-le, devrait offrir de meilleures performances que la dernière génération. La smartwatch devrait d’abord être lancée en Chine, puis sur les marchés étrangers.

you might also like