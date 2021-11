Le SoC Snapdragon 8 Gen 1 offre une augmentation des performances du GPU de 60 %

Comme Samsung, Qualcomm développe un nouveau chipset pour la prochaine génération de smartphones phares. Il s’agit du « Snapdragon 8 Gen 1 », et selon des informations récemment divulguées, il est nettement plus rapide que les précédentes itérations, notamment en ce qui concerne les performances graphiques.

Le chipset Snapdragon 8 Gen 1 dispose apparemment de nouveaux cœurs de CPU Kryo qui sont environ 20 % plus rapides et 30 % plus économes en énergie que la génération actuelle de SoCs Snapdragon. En outre, le CPU est associé à un processeur graphique Adreno de 4e génération, que Qualcomm estime être 30 % plus puissant et 25 % plus efficace que la solution Adreno existante.

Le nouveau GPU Adreno a apparemment été optimisé pour l’API Vulkan. Ainsi, alors que le GPU offre une augmentation des performances de 30 % dans des conditions normales, dans les applications qui utilisent l’API Vulkan, il promet une augmentation des performances pouvant atteindre 60 %.

La diapositive ci-dessous relayée par VideoCardz suggère que le Snapdragon 8 Gen 1 est fabriqué en utilisant un processus de 4 nm plutôt que 3 nm.

Un chipset pour les consoles de jeu

Le SoC de nouvelle génération devrait également bénéficier d’un moteur AI 4x plus rapide et disposer d’un modem 5G intégré (jusqu’à 10 Gb/s) et du Wi-Fi 6/6E.

En plus du SoC Snapdragon 8 Gen 1 pour mobile — qui devrait être utilisé par les futurs flagships de Samsung sur certains marchés, Qualcomm semble avoir développé un chipset appelé « Snapdragon G3x » pour les consoles de jeu portables. La fuite suggère que Qualcomm a l’intention de publier un kit de développement matériel pour les consoles portables basé sur la plateforme Snapdragon G3x. Il semble avoir été co-développé avec Razer et dispose d’un écran OLED à 120 Hz.