La smartwatch Vivo Watch vient d’être lancée en Chine

Vivo a enfin fait son entrée dans le marché des montres connectées en lançant la Vivo Watch en Chine. La smartwatch se décline en deux tailles de cadran — 42 mm et 46 mm. Le châssis est en acier inoxydable et les bords ont une finition en céramique. Il est intéressant de noter que les deux tailles ont un design légèrement différent, la montre connectée de 42 mm étant dotée de deux boutons ronds sur le côté droit et la variante de 46 mm de deux boutons plats. La Vivo Watch est livrée avec un bracelet souple en élastomère fluoré ou en cuir.

La Vivo Watch de 42 mm se vante d’un écran AMOLED de 1,19 pouce avec une résolution de 390 x 390 pixels et une densité de 326 pixels. En revanche, la variante de 46 mm de la Vivo Watch dispose d’un écran AMOLED plus grand de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels.

En ce qui concerne les caractéristiques, la Vivo Watch est dotée de différents modes de sport pour la course, la marche, la natation, l’entraînement par intervalles à haute intensité et le cyclisme. La Vivo Watch offre une résistance à l’eau de 50 mètres.

Vivo a équipé la Vivo Watch d’une série de capteurs, notamment le capteur optique de fréquence cardiaque, le capteur d’oxygène sanguin, le capteur d’accéléromètre, le gyroscope, le capteur de pression atmosphérique et d’altitude, le capteur géomagnétique et un capteur de lumière ambiante.

La montre connectée est équipée d’une puce ST ainsi que d’un coprocesseur Apollo à très faible consommation d’énergie. Vous disposez de 2 Go de RAM avec la Vivo Watch. Sur le plan de la connectivité, la Vivo Watch est équipée de la technologie Bluetooth 5.0. Elle offre quatre systèmes de positionnement par satellite, à savoir GPS, GLONASS, Galileo et Beidou.

Une excellente autonomie

La batterie d’une capacité de 226 mAh de la Vivo Watch de 42 mm promet une autonomie de 9 jours. Quant à la variante de 46 mm, avec sa batterie de 478 mAh, elle promet jusqu’à 18 jours d’autonomie. Le chargement de la Vivo Watch peut prendre jusqu’à 2 heures sur les deux variantes grâce au port de charge magnétique.

La Vivo Watch est disponible en plusieurs variantes de couleurs, dont le Mocha Brown, Secret Summer Orange, et le Shadow Black. La smartwatch est vendue au prix de 1299 yuans (~ 160 euros) pour les modèles de 42 et 46 mm. Elle sera en vente en Chine à partir du 28 septembre. À ce jour, aucune information sur un éventuel lancement en France.