Test de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic : presque sans défaut

Je ne suis pas un très grand fan des smartwatches. Vous aurez beaucoup plus de chances de me voir porter une montre résolument classique comme celle de Withings plutôt qu’une smartwatch que je dois recharger tous les jours, ce qui pour moi est clairement une nuisance. La seule smartwatch que j’ai accepté de porter pendant plus de deux semaines était l’un des gadgets de Huawei, avec son impressionnante autonomie de deux semaines.

Malgré tout, j’étais plutôt enthousiaste à l’idée de tester la Galaxy Watch 4 Classic, car c’est le premier appareil à mettre en valeur la collaboration entre Google et Samsung. La nouvelle version de Wear OS est maintenant une plateforme unifiée avec Tizen de Samsung, réunissant le meilleur des deux mondes, ce qui était une étape logique en tant que front commun contre la domination d’Apple sur le marché des smartwatches.

Bien qu’elle réussisse beaucoup de choses, la Galaxy Watch 4 Classic prend quelques mauvais virages en cours de route et tombe dans les mêmes pièges que ceux qui ont entraîné la plupart des smartwatches ces dernières années, le principal coupable étant la faible autonomie de la batterie. Bien qu’il s’agisse de l’inconvénient le plus important de cette montre, le reste de l’ensemble est excellent sur tous les fronts. D’une part, j’adore le design et la vaste gamme de caractéristiques et de fonctionnalités axées sur la santé qui font du suivi des données de votre corps un jeu d’enfant.

Néanmoins, la Galaxy Watch 4 Classic, qui coûte 349 euros, est destinée à être plus spécialisée que ses prédécesseurs, car elle ne peut pas être couplée à un iPhone (où vous serez de toute façon mieux avec une Apple Watch) et nécessite un smartphone Galaxy pour bénéficier de ses meilleures fonctionnalités. Si vous êtes également prêt à sacrifier des fonctionnalités pour une autonomie nettement supérieure et une meilleure compatibilité, une Huawei Watch de série 2 ou 3 est un meilleur choix.

Dans la boîte :

‎Montre connectée Galaxy Watch 4 Classic

Bracelet Ridge Sport (Brins en S/M et M/L)

Socle de charge sans fil

Guide de prise en main

Galaxy Watch 4 Classic: design

La Galaxy Watch 4 a été conçue pour être viable dans de nombreux scénarios différents. Les deux modèles présentent leurs propres petites particularités. La Galaxy Watch 4 Classic arbore un design intemporel, résolument unisexe, qui plaira à tout le monde.

Elle comprend deux boutons sur le côté droit qui fonctionnent comme les boutons Accueil et Retour. Les boutons sont tactiles, et le bouton Accueil est doté d’un contour rouge qui permet de le distinguer.

Elle tient bien au poignet et est très confortable grâce à son arrière incurvé vers l’extérieur. Il existe également deux tailles disponibles, 42 mm et 46 mm, ainsi que deux options de couleurs classiques, noir et argent. En outre, vous pouvez choisir entre les versions Bluetooth et LTE de la montre.

La Galaxy Watch 4 Classic résiste à l’eau et à la poussière selon la norme IP68, ainsi qu’aux chocs selon la norme MIL-STD-810G, ce qui m’incite à penser que la Galaxy Watch 4 Classic résistera à tout ce qu’un utilisateur ordinaire pourrait lui faire subir au quotidien. Il est certain que si vous faites du trekking, de la randonnée ou des sports extrêmes, ce ne serait pas la bonne montre à porter.

Une bague rotative très utile

La bague mécanique rotative, un pilier des meilleures smartwatches de Samsung à ce jour, est heureusement présente sur la Galaxy Watch 4, et honnêtement, c’est ma caractéristique matérielle préférée de la smartwatch. Elle rend la navigation fluide et le simple fait de la faire tourner de gauche à droite est très gratifiant.

Ce que je n’aime pas du point de vue du design, c’est le bracelet en élastomère fluoré. Ne vous méprenez pas, c’est un matériau de grande qualité qui est agréable au toucher, mais il fait tellement transpirer la peau qu’il est un peu inconfortable de le porter pendant les chaudes journées d’été et j’ai été obligé de le retirer à plusieurs reprises. Il ne laisse tout simplement pas ma peau respirer, ce qui est dommage.

Galaxy Watch 4 Classic: écran

L’écran de la smartwatch est vraiment magnifique. Quelle que soit la variante de la Galaxy Watch 4 que vous choisirez, vous disposerez d’un écran Super AMOLED d’une grande netteté et d’une étonnante apparence. Elle dispose d’un écran de 1,36 pouce avec une résolution de 450 x 450 pixels. L’écran est doté d’une protection Corning Gorilla Glass DX pour une durabilité et une résistance accrue aux rayures.

La réactivité tactile de l’écran de la Galaxy Watch 4 Classic est instantanée et fluide, ce qui est étonnant. Il peut devenir très lumineux sous le soleil du jour et les couleurs générales sont superbes, ce qui est devenu une caractéristique phare de la plupart des écrans Samsung au fil des ans.

Cependant, j’ai eu quelques petits problèmes avec la luminosité automatique : parfois, elle réduisait aléatoirement l’affichage en dessous des niveaux de lisibilité alors que j’étais en déplacement, tandis que la réduction de l’écran au moment du coucher prend souvent trop de temps.

Néanmoins, quel que soit le réglage de luminosité choisi, la lisibilité du texte est bonne, et les couleurs sont nettes et précises.

Un mode Always-on Display

La smartwatch dispose également d’un mode Always-on Display qui lui permet de se transformer en montre classique. Comme des montres et bracelets d’activité sur le marché, la Galaxy Watch 4 a instantanément affiché l’heure. C’était presque instantané et c’est ce que j’attends d’une montre haut de gamme comme celle-ci.

De plus, si jamais vous vous trouvez dans une pièce sombre, vous pouvez utiliser votre écran comme une lampe de poche, en rendant l’écran tout blanc.

Galaxy Watch 4 Classic: logiciel et fonctionnalités

Tout comme l’Apple Watch ne peut pas se connecter à un appareil Android, la Galaxy Watch 4 Classic ne peut pas être couplée à un iPhone. De plus, pour profiter de ses meilleures fonctionnalités, vous devez absolument utiliser un smartphone Samsung. Par exemple, l’application Galaxy Health Monitor, qui est nécessaire pour prendre votre électrocardiogramme et votre tension artérielle, ne fonctionne que sur les smartphones Galaxy.

En ce qui concerne l’interface de la Galaxy Watch 4 Classic, elle rappelle les anciennes smartwatches de Samsung, et l’esprit de Tizen est bien présent ici. Mais ne vous y trompez pas, c’est Wear OD de Google qui est à l’honneur en arrière-plan. Vous remarquerez plus facilement ce changement lorsque vous ne verrez plus l’ancien sélecteur d’applications circulaire, mais un nouveau, plus moderne.

Des tonnes d’applications sont également disponibles dans le Play Store. Vous pouvez y accéder soit depuis la montre elle-même, ce qui est un peu claustrophobe, soit depuis votre smartphone couplé, ce qui est beaucoup plus pratique. Il y a vraiment des tonnes d’applications disponibles pour la montre, bien que seule une poignée soit préinstallée d’origine, ce qui est louable. La majorité des applications les plus populaires sont disponibles en version réduite pour la Galaxy Watch 4 équipée de Wear OS, de sorte que vous ne devriez manquer aucune application essentielle.

Une bonne nouvelle pour Wear OS

Dans l’ensemble, je pense que le nouveau système d’exploitation et la nouvelle interface conviennent parfaitement à la Galaxy Watch 4 Classic. Elle est à la fois familière et nettement plus performante grâce à la multitude d’applications et de cadrans de montre disponibles sur le Play Store. Tizen, sur les précédentes montres, était définitivement plus limité en matière d’applications.

Passer des appels sur la Galaxy Watch 4 Classic est une expérience étonnamment agréable. Le haut-parleur intégré est puissant et clair, ce qui permet d’entendre son interlocuteur sans problème. De même, le microphone a fait un bon travail pour relayer ma voix. N’oubliez pas que si vous avez la version Bluetooth de la montre, comme moi, vous devrez avoir votre smartphone à proximité pour prendre et passer des appels.

Galaxy Watch 4 Classic: bien-être, forme physique et santé

La Galaxy Watch 4 Classic dispose d’un impressionnant éventail de fonctions de santé. Outre la surveillance habituelle de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, la montre connectée prend également votre électrocardiogramme (ECG en abrégé) et votre tension artérielle. Il y a aussi une fonction dédiée au cycle menstruel qui permet de suivre les cycles des femmes, ce qui devrait être utile à la moitié de la population mondiale.

En plus de cela, la smartwatch surveille vos pas, les calories brûlées, votre niveau de stress et votre composition corporelle. Cette dernière est une caractéristique unique parmi les smartwatches et utilise à la fois le capteur BioActive à l’arrière du boîtier et les deux boutons sur le côté pour prendre une mesure de la composition de vos muscles squelettiques et de votre graisse corporelle, ce qui vous donne une lecture approximative de votre IMC (indice de masse corporelle), ce qui est essentiel lorsque vous élaborez un nouveau programme d’entraînement ou essayez un nouveau régime.

En ce qui concerne le suivi de l’activité, la Galaxy Watch 4 Classic se débrouille plutôt bien pour détecter automatiquement l’entraînement que vous avez entrepris. Avec la course et la natation, la montre détecte rapidement et commence à suivre l’entraînement, et je ne peux que supposer que l’expérience est aussi fluide qu’avec le reste des activités et des sports pris en charge.

Excellente pour le suivi du sommeil

Le suivi du sommeil est une autre fonctionnalité intéressante qui est maintenant plus performante que par le passé. Outre la durée de mon sommeil, la montre suit également les cycles de sommeil léger/profond et de sommeil paradoxal, tout en étant capable de détecter les moments où vous déclenchez votre ronflement nocturne. Si vous le permettez, la montre mesurera également votre taux d’oxygène dans le sang pendant que vous dormez, ce qui donne un aperçu encore plus précis de vos habitudes de sommeil.

Si vous rangez votre smartphone sur une table de chevet à proximité, vous pouvez également enregistrer vos séances de ronflement comme preuve de vos exploits nocturnes.

Galaxy Watch 4 Classic: performances

Après un premier jour un peu poussif avec la montre, que je suis prêt à attribuer à une mise à jour logicielle assez importante et au fait que le système s’installe, les performances globales de la montre ont été plutôt excellentes. La puce double cœur Exynos W920 cadencée à 1,18 GHz embarquée est assez vive, même si les smartwatches ne sont pas faites pour les performances brutes, mais plutôt pour l’efficacité énergétique.

Qu’il s’agisse de naviguer dans l’interface utilisateur, de passer d’un menu à l’autre ou d’utiliser une variété d’applications, je n’ai remarqué aucun ralentissement pendant l’utilisation de la smartwatch. L’inconvénient, si vous l’envisagez, est que la Galaxy Watch 4 prend beaucoup de temps à démarrer lorsqu’elle est redémarrée ou éteinte. Bien que je réalise que vous ne redémarrerez pas vraiment votre montre très souvent, c’est quelque chose qui a attiré mon attention pendant mon utilisation.

Galaxy Watch 4 Classic: autonomie

Abordons maintenant le sujet oh combien important de l’autonomie de la batterie, qui est à la fois excellente et en même temps… ne l’est pas. Qu’est-ce que cela signifie ?

Tout d’abord, j’ai eu le plaisir d’examiner la Galaxy Watch 4 Classic plus petite, celle de 42 mm, qui est dotée d’une batterie de 247 mAh à l’intérieur du boîtier. C’est une petite batterie, mais elle me permet généralement de tenir une journée d’utilisation régulière, avec l’affichage permanent désactivé et le suivi de la fréquence cardiaque réglé pour capturer automatiquement une lecture toutes les 10 minutes, ce qui est le paramètre par défaut. C’est une grande différence avec les 40 heures d’utilisation sur une seule charge promises par Samsung.

Mais là encore, c’est une question de choix. Étant donné du nombre de capteurs et de fonctionnalités qui doivent consommer de l’énergie, sans parler de l’écran, il est assez évident que la montre connectée ne devrait normalement vous durer qu’une journée, une journée et demie si vous l’utilisez avec plus de parcimonie. Et vous savez quoi ? Malgré l’autonomie peu impressionnante de la batterie, surtout par rapport à d’autres smartwatches, je suis prêt à donner un laissez-passer à la montre et à la recharger tous les jours.

En fait, on peut s’attendre à une telle autonomie pour une montre aussi riche en fonctionnalités, et elle est analogue à celle de l’Apple Watch. Il est certain que Huawei fait un meilleur travail en matière de gestion de la batterie, mais il faut noter que ses wearables ne sont pas aussi « intelligents ».

Un temps de charge décevant

Cependant, la lenteur du temps de charge est pour moi le principal obstacle. La Samsung Galaxy Watch 4 met environ 2 heures à se charger à pleine capacité. Comme je suis le genre d’utilisateur qui préfère avoir une charge de 100 % avant de quitter la maison, il était particulièrement pénible de rester assis et d’attendre pendant des heures pour voir la batterie se charger.

Galaxy Watch 4 Classic: verdict

La Samsung Galaxy Watch 4 est la première smartwatch à être équipée de la nouvelle mise à jour Wear OS 3 de Google et offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Du tout nouveau capteur d’analyse d’impédance bioélectrique à l’amélioration du suivi du cœur et du sommeil, il y a beaucoup à aimer avec la nouvelle montre connectée du géant sud-coréen.

La Galaxy Watch 4 apporte également quelques améliorations nécessaires, comme une expérience utilisateur fluide, un suivi du sommeil plus suggestif et un engagement futur de Google. Mais, si l’on regarde objectivement, Samsung doit encore peaufiner l’expérience logicielle et ouvrir toutes les fonctionnalités de santé pour attirer encore plus d’utilisateurs Android.