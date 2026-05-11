Netflix expérimente aux États-Unis une recherche vocale alimentée par l’IA, directement intégrée à son application TV. L’idée : ne plus taper un titre ou un genre, mais décrire son humeur — « j’ai besoin de pleurer », « quelque chose en fond » — et laisser Netflix proposer le bon contenu.

Une recherche plus naturelle, mais encore en bêta

La fonction apparaît chez un petit groupe d’utilisateurs, notamment sur Chromecast avec Google TV et certains téléviseurs TCL Google TV. Elle ne serait pas encore disponible sur Roku ou Fire TV.

L’utilisateur appuie sur le bouton Netflix de sa télécommande, puis active « Ask » pour formuler une demande vocale. Netflix répond ensuite avec des recommandations affichées à l’écran, sans réponse vocale côté application.

Netflix veut garder la recherche dans son app

Ce choix est stratégique. Plutôt que de passer par Google Assistant, Alexa ou la recherche universelle d’un téléviseur, Netflix contrôle toute l’expérience et ne recommande que son propre catalogue.

Pour l’instant, la recherche ne s’appuie pas encore sur l’historique de visionnage personnel, ce qui limite son potentiel. Mais si Netflix combine demain cette compréhension du langage naturel avec ses données de recommandation, le scroll interminable pourrait enfin devenir moins pénible.