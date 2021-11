Vous pouvez secouer votre iPhone pour signaler un problème sur Instagram pour iOS

Instagram a récemment travaillé sur l’ajout de fonctionnalités utiles à la plateforme, et les améliorations les plus récentes viennent de l’application pour iOS. 9to5Mac rapporte que deux nouvelles fonctionnalités ont maintenant été annoncées par le responsable d’Instagram, Adam Mosseri. La première est la possibilité de supprimer une photo d’un carrousel, et la seconde est une fonction « Secousse de rage » pour signaler un problème.

Parlons d’abord de la possibilité de supprimer une photo d’un carrousel. Adam Mosseri explique que cette fonctionnalité aurait dû être disponible il y a un certain temps et qu’elle était très attendue, et qu’elle voit enfin le jour. Avec elle, vous pouvez supprimer une photo d’un carrousel déjà publié sur Instagram.

Covering ✌️ this week:

– Carousel Deletion (finally!)

– Rage Shake Did you know about these 💎s? Any other features you’d like me to cover? Let me know 👇 pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 17, 2021

Le bouton « modifier » sera doté d’une nouvelle icône de corbeille. Vous aurez jusqu’à 30 jours pour décider si vous voulez ou non que la photo revienne dans le carrousel ; sinon, elle sera définitivement supprimée.

Si, au contraire, vous ne voulez pas perdre la photo, vous pouvez archiver l’ensemble du carrousel plutôt que d’exclure les photos sélectionnées. L’archivage vous permet de toujours restaurer les photos dans le flux si vous décidez de les récupérer.

La deuxième fonctionnalité présentée par Mosseri porte un nom plutôt amusant : « Rage Shake ». Assez explicite, « Secousse de rage » vous permettra de signaler un problème avec l’application. Selon Instagram, si une Story ne se charge pas, si l’audio ne fonctionne pas, si vous ne pouvez pas télécharger une photo ou si quoi que ce soit d’autre ne fonctionne pas sur l’application, vous pouvez simplement secouer le smartphone et l’option permettant de signaler un problème apparaîtra.

Threads est abandonnée

Récemment, Instagram a annoncé qu’elle allait mettre fin à Instagram Threads, une application qui était dédiée à la tenue de conversations en cercle fermé avec d’autres utilisateurs d’Instagram. L’application qui a été introduite en 2019 semble en fait ne pas avoir réussi à gagner en popularité et l’entreprise a donc décidé de l’abandonner. À la fin du mois de décembre, l’application ne sera plus disponible ni sur l’App Store ni sur Google Play, et les utilisateurs existants commenceront à recevoir des notifications à ce sujet prochainement.

Bien que cette nouvelle puisse être désagréable à entendre si vous êtes un utilisateur de Threads, l’application Instagram a bénéficié de nombreuses améliorations au cours des derniers mois, vous ne serez donc pas déçu de passer à cette application.

De multiples fonctionnalités

L’une des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles Instagram travaille pour améliorer votre expérience est la prévention des faux comptes et des comptes créés par des robots qui vous spamment. Instagram exigera l’enregistrement d’un selfie vidéo comme étape du processus d’inscription, et il sera utilisé pour confirmer que la personne qui s’inscrit sur Instagram est un véritable humain.

Une autre grande chose qui arrivera bientôt sur l’interface de l’appli est la possibilité d’apposer un « J’aime » sur Stories de Instagram. En outre, les hôtes d’un « Live » Instagram auront la possibilité d’ajouter des modérateurs à leurs flux en direct.