Instagram utilise désormais les selfies vidéo pour vérifier l’identité des utilisateurs

Instagram est généralement considéré comme une plateforme peu sûre pour les adolescents et les jeunes adultes. Pour résoudre ce problème, l’application de partage de photos appartenant à Meta a commencé à obliger les utilisateurs à ajouter leur date de naissance pour continuer à utiliser Instagram.

Aujourd’hui, pour s’attaquer à un autre problème majeur, celui des faux profils et des comptes de spam, Instagram a mis en place un ingénieux système de vérification des selfies vidéo pour les utilisateurs. Repéré initialement par Matt Navarra, le système de vérification par selfie vidéo sur Instagram demande aux nouveaux utilisateurs de vérifier leur identité en fournissant un court clip vidéo de selfie.

Dans la vidéo, les utilisateurs doivent « tourner leur tête dans différentes directions » pour donner une vue d’ensemble de leur visage. Ensuite, les algorithmes d’IA de la société détecteront s’il s’agit de personnes réelles ou non. Vous pouvez consulter quelques captures d’écran présentant la fonctionnalité dans le tweet joint ci-dessous.

Si vous vous interrogez sur les risques liés à la confidentialité et à la sécurité, Meta a promis de ne collecter aucune donnée faciale des utilisateurs par ce système de vérification, comme l’a indiqué Navarra. Le géant social a confirmé que le clip vidéo fourni sera supprimé automatiquement dans les 30 jours.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2

—Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021